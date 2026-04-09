Nuovo presidente per il Tribunale di Reggio: il CSM nomina Giuseppe Campagna

Il Plenum del CSM nella seduta dell'8 aprile ha nominato Campagna presidente del Tribunale. Subentra alla dottoressa Mariagrazia Lisa Arena

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha scelto il nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Nella seduta dell’8 aprile 2026, il Plenum ha deliberato la nomina del dottor Giuseppe Campagna, che aveva presentato domanda per l’incarico.

La nomina del nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria

La decisione arriva dopo il passaggio in Quinta Commissione del CSM, che aveva avanzato la proposta nella seduta del 18 dicembre 2025. Con l’ufficializzazione della nomina, Campagna si prepara ad assumere la guida del Tribunale reggino.

Andrà a ricoprire l’incarico della dottoressa Mariagrazia Lisa Arena.

Chi è Giuseppe Campagna

Giuseppe Campagna è nato a Reggio Calabria il 22 novembre 1963. È un magistrato con settima valutazione di professionalità e attualmente presta servizio come giudice al Tribunale di Reggio Calabria, dopo il conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Il percorso in magistratura

Nominato con Decreto Ministeriale del 30 maggio 1996, nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi negli uffici giudiziari del territorio.

Dal 15 dicembre 1997 ha svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale di Locri. Successivamente, dal 25 ottobre 2004, è stato giudice al Tribunale di Reggio Calabria.

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Il 3 agosto 2015 ha assunto l’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria. Dal 3 agosto 2023, ai sensi della legge 111/2007, è giudice del Tribunale di Reggio Calabria.

Il prossimo insediamento

Dopo la deliberazione del Plenum, l’insediamento del dottor Campagna alla presidenza del Tribunale di Reggio Calabria è atteso nelle prossime settimane. Con questa nomina, l’ufficio giudiziario cittadino si prepara ad avviare una nuova fase sotto la sua guida.