Verso le elezioni, Giuseppe Conte torna a Reggio Calabria

Giuseppe Conte torna a Reggio Calabria in vista delle elezioni politiche in programma il 25 settembre.

Il leader del Movimento Cinque Stelle arriverà in riva allo Stretto, in occasione della tappa del tour elettorale, ed incontrerà alle ore 12:30 i giornalisti in un apposito punto stampa allestito all’interno di un gazebo sito all’inizio del lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.