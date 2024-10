Falcomatà allarga (ancora) lo staff: nuove nomine e incarichi dirigenziali

Nuove nomine nello staff del sindaco Giuseppe Falcomatà. L’organico di collaboratori del primo cittadino, già ampio, si arricchisce di due nuove figure. Con due decreti, datati 10 e 12 luglio, il primo cittadino ha provveduto a due nuovi incarichi nello staff della Città Metropolitana.

Per la gestione della comunicazione istituzionale, il Sindaco ha scelto il giornalista Attilio Morabito come nuovo Addetto Stampa.

“Morabito, iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, sarà incaricato con un contratto di collaborazione autonoma, data la natura fiduciaria dell’incarico.

L’attività di Morabito si svolgerà in stretta collaborazione con il Sindaco e la compagine politica, con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al termine del mandato sindacale, salvo casi di dissesto dell’Ente o cessazione dalla carica del Sindaco”.

L’avv. Valeria Borruto invece è stata nominata per un incarico fiduciario ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000.

“Rilevata la necessità, per il perseguimento degli obiettivi strategici per l’Amministrazione metropolitana, di avvalersi di persona di fiducia, in quanto vi è l’esigenza dell’Organo di vertice politico di essere supportato in modo continuativo nelle funzioni di gestione e di controllo, anche per non distogliere dalle mansioni il personale a tempo indeterminato dell’Ente, già in maniera significativa sottodimensionato;

Ritenuto di individuare, tenuto conto della professionalità desunta dal curriculum, l’Avv. Valeria Borruto…omissis…, il soggetto idoneo e in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico di natura fiduciaria”, si legge nel decreto del 12 luglio, con l’avv. Borruto che “coadiuverà il Sindaco Metropolitano sotto la diretta responsabilità e coordinamento del Capo di Gabinetto. Con un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, l’incarico avrà durata fino al termine del mandato sindacale”.