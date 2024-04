Comune di Reggio, nuove nomine nello staff del sindaco Falcomatà

Nuove nomine al Comune di Reggio Calabria. Con una determina dello scorso 28 marzo, a firma del vice sindaco Paolo Brunetti, due ingressi nello staff del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Dal rientro dopo l’assoluzione in Cassazione del processo Miramare, il primo cittadino ha provveduto a diverse nomine fiduciarie, sia all’interno di Palazzo San Giorgio che di Palazzo Alvaro.

Si legge, in sintesi, nel documento firmato lo scorso 28 marzo dal vice sindaco Paolo Brunetti.

“Visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PRO) per il triennio 2023/2025, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 05/10/2023, comprensivo del programma di fabbisogno del personale per il predetto triennio, nonché il piano occupazionale per l’anno 2023, all’interno del quale è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di n. 8 unità appartenenti all’Area degli Istruttori (ex cat. C), di cui 4 in part-time al 50%, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, da destinare allo Staff Organi di Governo del Comune di Reggio Calabria per coadiuvare il Sindaco nell’esercizio delle proprie attività;

Sono state individuate e ritenute idonee le seguenti unità di personale destinate a far parte dell’Ufficio di Staff del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000:

• Giuseppe Sapone (da assumere in part-time al 50%)

• Pasquale Laurendi (da assumere in part-time al 50%)”.