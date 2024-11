Giuseppe Falcomatà: Auguri alla città di Reggio Calabria.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà augura a tutti i cittadini di Reggio Calabria un felice anno nuovo:

“Cari concittadini in questi due mesi di amministrazione comunale stiamo lavorando sodo ogni giorno, per restituire dignità a ciascuno di noi. Questa città, ne siamo convinti, ritornerà presto alla normalità, ma perché ciò accada è necessario remare tutti dalla stessa parte. Noi daremo l’esempio, con passione e onestà, ma i cittadini devono starci vicino e avere fiducia nel nostro operato. Il 2015 sarà ricco di sfide da vincere, per farlo servono nuovi occhi e bisogna amare il posto in cui si vive. Noi siamo pieni di speranza e di fiducia. Ricostruiamo insieme questa città. Buon 2015 a tutti!”

GUARDA IL VIDEO DI AUGURI: https://www.youtube.com/watch?v=vwFbXQeIGlI