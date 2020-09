Fici fici, fici c***i, Falcomatà replica agli hater: 'Noi non cadremo in trappola'

Nelle scorse settimane sono apparsi in città diversi manifesti in città. Gli striscioni appesi su alcune opere incompiute di Reggio Calabria sembrava passate sotto l'occhio vigile del sindaco che, oggi, invece risponde a chi lo accusa di non aver fatto nulla in questi anni di amministrazione.

"Durante la campagna elettorale del 1997, alcuni gruppi politici dell’epoca fecero un volantino “100 motivi per non votare Falcomatà”. Mi restò impresso il sorriso di mio padre di fronte a quel volantino mentre a me facevano rabbia tutte le falsità che vi erano scritte. A distanza di ventitré anni alcuni metodi non sono cambiati".

Sono queste le parole di Giuseppe Falcomatà in un post su Facebook.