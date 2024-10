Giuseppe Neri(FDI): “Giovanni Penato Campione italiano Canoa, orgoglio reggino”

“Un ragazzo di Reggio Calabria, un ragazzo di Catona, ha trionfato ai campionati italiani di Canoa, nei 1000 metri k1. Giovanni Penato con la sua grande prestazione ha reso orgogliosa l’intera città e soprattutto la comunità di Catona. Ripagati sacrifici ed abnegazione per un giovane atleta il cui futuro sarà certamente costellato di successi e soddisfazioni”.

E’ quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Neri.

“Complimenti anche alla ‘Ckc Canoa Reggio Calabria’, compagine nella quale Giovanni è cresciuto, si è formato ed ha gettato le basi per questo traguardo e per quelli che verranno. Un risultato prestigioso che potrà essere da stimolo per tanti giovani che in città, vorranno avvicinarsi a questo sport”, conclude Neri.