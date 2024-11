Reggio, controreplica di Scopelliti alla Metro City: ‘Confermo tutto, ho dichiarato il vero’

Botta e risposta tra l'ex Governatore e la Metro City in merito alla presunta bocciatura di richiesta di 'lavoro esterno' durante il periodo di detenzione

Arriva la controreplica dell’ex Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, in merito alle sue dichiarazioni rilasciate in occasione della presentazione del libro ‘Io Sono libero’ all’interno del centro commerciale Porto Bolaro relative alla richiesta dell’istituto di “lavoro esterno” previsto dall’ordinamento penitenziario durante il periodo della sua detenzione, recanti la circostanza per cui “la decisione del Tribunale è arrivata più tardi perché la Città Metropolitana si è opposta alla mia richiesta”.

Alle dichiarazioni di Scopelliti è seguita poi la replica della Città Metropolitana e adesso la controreplica dell’ex Governatore.

«Apprendo che la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha emesso una nota in ordine alle dichiarazioni che ho pubblicamente esternato lo scorso 22 novembre, in occasione della presentazione del mio libro.

Ribadisco la veridicità delle mie affermazioni, suffragata, peraltro, da molteplici elementi di riscontro».

È quanto precisa Giuseppe Scopelliti.