A Samarcanda il primo Forum tra UE e Asia Centrale, Princi: ‘Opportunità anche per i territori’

“A Samarcanda abbiamo impresso una svolta storica: il primo Forum interparlamentare tra Unione europea e Asia centrale si è affermato come un successo straordinario, capace di produrre risultati di grande rilievo e di inaugurare una nuova stagione di cooperazione strategica tra l’Unione europea e i Paesi della regione”.

Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi, Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi dell’Asia Centrale, al termine della missione a Samarcanda, in Uzbekistan.

“Il Forum, da me fortemente sostenuto in quanto Presidente della Delegazione – spiega l’On. Princi -, ha visto riuniti i massimi rappresentanti istituzionali di Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan insieme alla delegazione europea. Un confronto strategico su temi cruciali: connettività, digitale, Stato di diritto, sicurezza, commercio, energia, sviluppo condiviso, democrazia e diritto internazionale. Per la prima volta nella storia del Parlamento europeo, l’UE ha scelto di dialogare con l’intera regione come interlocutore unico, su temi che definiscono il futuro comune, ponendo le basi per un partenariato più incisivo ed efficace. Nel nuovo quadro geopolitico – prosegue -, l’Asia centrale è una regione sempre più strategica per l’Europa, poiché rappresenta un crocevia di interessi globali, una riserva straordinaria di risorse energetiche e materie prime critiche, un corridoio commerciale di importanza crescente. Il Forum ha posto le basi per una diplomazia concreta, capace di tradurre il dialogo istituzionale in opportunità tangibili per i territori, le imprese e le nuove generazioni. Un percorso che potrà generare ricadute significative anche a livello locale, favorendo nuove prospettive di sviluppo, partnership commerciali e occasioni di crescita per il sistema produttivo e il mondo accademico. Non solo l’Europa nel suo insieme, ma anche le singole regioni, come la mia Calabria, potranno così trarne benefici concreti, in termini di sviluppo e nuove opportunità per imprese, giovani e università. Con il Forum di Samarcanda, dunque, si compie un passo decisivo – evidenzia Giusi Princi – verso il rafforzamento delle relazioni tra Unione europea e Asia centrale, con l’obiettivo di consolidare la presenza dell’Europa nello scenario globale e, al contempo, generare opportunità reali e durature per le comunità”.