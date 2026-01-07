City Now

Princi: ‘Questore La Rosa punto di riferimento autorevole per la sicurezza dei cittadini’

"Un sentito ringraziamento al Questore di Reggio che si appresta ad assumere un nuovo incarico a Messina" le parole dell'europarlamentare

07 Gennaio 2026 - 17:23 | Comunicato Stampa

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Questore di Reggio Calabria, Dott. Salvatore La Rosa, che si appresta ad assumere un nuovo incarico a Messina”.

Lo afferma in una nota stampa l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che prosegue:

“Nel corso della sua permanenza a Reggio Calabria, il Dott. La Rosa ha saputo interpretare con autorevolezza il ruolo che gli è stato affidato, distinguendosi per la capacità di fare squadra e di promuovere una collaborazione costante e leale tra le istituzioni. Punto di riferimento autorevole, con il suo operato ha garantito elevati livelli di sicurezza sul territorio, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato. Al Questore La Rosa – aggiunge – va il mio augurio più sincero per il nuovo percorso professionale, certa che anche a Messina saprà mettere a frutto competenza, equilibrio e spirito di servizio”.

“Rivolgo un augurio di buon lavoro – conclude – al nuovo Questore, Dott. Paolo Sirna, che assumerà l’incarico a Reggio Calabria, con la certezza che proseguirà nell’impegno a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini”.

