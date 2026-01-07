Princi: ‘Questore La Rosa punto di riferimento autorevole per la sicurezza dei cittadini’

Lo afferma in una nota stampa l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che prosegue:

“Nel corso della sua permanenza a Reggio Calabria, il Dott. La Rosa ha saputo interpretare con autorevolezza il ruolo che gli è stato affidato, distinguendosi per la capacità di fare squadra e di promuovere una collaborazione costante e leale tra le istituzioni. Punto di riferimento autorevole, con il suo operato ha garantito elevati livelli di sicurezza sul territorio, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato. Al Questore La Rosa – aggiunge – va il mio augurio più sincero per il nuovo percorso professionale, certa che anche a Messina saprà mettere a frutto competenza, equilibrio e spirito di servizio”.