Il questore La Rosa saluta Reggio: ‘Soddisfatto di un 2025 impegnativo’

“Il 2025 è stato un anno molto impegnativo, così come tutti questi venti mesi passati a Reggio Calabria, che è una città particolarmente frizzante con le sue caratteristiche, anche e soprattutto caratteristiche di una criminalità abbastanza ferrata”.

È quanto ha affermato il questore di Reggio Calabria, Salvatore La Rosa, nel corso di un incontro organizzato con i giornalisti per uno scambio di auguri, ma anche per un saluto alla città. Tra qualche giorno, infatti, La Rosa andrà a guidare la questura di Messina, mentre a Reggio Calabria arriverà da Torino il questore Paolo Sirna, che si insedierà tra una decina di giorni.

Bilancio positivo del lavoro alla Questura di Reggio Calabria

“La struttura che ho l’onore di dirigere”, ha aggiunto La Rosa, “ha dato delle risposte secondo me importanti in un ambito di collaborazione istituzionale invidiabile”. “Questa è una cosa di cui i cittadini devono essere particolarmente orgogliosi, perché effettivamente la squadra Stato opera sinergicamente e porta dei risultati importanti in una realtà difficile come questa. Particolare attenzione è stata data alla Polizia Giudiziaria e al controllo del territorio”. Anche nell’ambito provinciale, i commissariati hanno risposto in maniera adeguata, interpretando benissimo il loro ruolo. “Quindi sono abbondantemente soddisfatto di questo periodo passato a Reggio Calabria”, ha continuato La Rosa. “Posso essere particolarmente sereno nel lasciare al mio successore una questura tutto sommato in salute, così come l’ho ricevuta”.

La collaborazione dei cittadini con la Polizia di Stato

A proposito del territorio, il questore ha ribadito l’esigenza di una collaborazione dei cittadini con la Polizia di Stato.

“Collaborazione che deve partire ovviamente dall’impegno nel denunciare, nell’essere il più possibile presenti e non girarsi dall’altro lato. Il cittadino è un operatore di giustizia, è lui la prima sentinella sul territorio. Quindi ai cittadini e agli imprenditori chiediamo sempre di essere tempestivi nel fare giungere le notizie e fare giungere quello che effettivamente hanno subito o di cui sono a conoscenza”.

Risultati Importanti nella lotta alla criminalità

Sotto questo profilo, importanti risultati sono stati raggiunti quest’anno, come dimostrano talune operazioni con soggetti che sono stati arrestati per fatti estorsivi e di criminalità organizzata.

“Occorre aumentare il numero delle denunce, non girarsi dall’altro lato, collaborare con le forze di polizia e con la magistratura per ottenere un mondo migliore”, ha aggiunto.

E sul futuro a Messina

Riguardo il suo futuro dall’altro lato dello Stretto, La Rosa ha detto:

“È un grande privilegio andare a fare il questore della città dove sono nato e dove sono anche culturalmente cresciuto, che conosco ovviamente e, quindi, non posso che essere grato al capo della Polizia e all’amministrazione per avermi dato questo privilegio raro”.

Fonte: Ansa Calabria