Giornata mondiale della Salute mentale, Princi “Non c’è salute senza benessere mentale”

“Oggi, mentre celebriamo la Giornata Mondiale della Salute mentale, è essenziale ribadire forte e chiaro un concetto: non c’è salute senza benessere mentale”. Così ha esordito Giusi Princi, eurodeputata FI – PPE, nel suo primo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

“Da già dirigente scolastico e vicepresidente della Regione Calabria, ho visto quanto possano essere profonde le ferite della mente. La depressione e l’ ansia , acuitesi dopo il Covid , hanno infatti portato il suicidio a essere la seconda causa di morte tra i giovani. Tre adolescenti, ogni giorno, decidono di togliersi la vita in Europa.”

L’eurodeputata ha sottolineato l’importanza di un intervento concreto a livello europeo:

“Come gruppo PPE, da tempo chiediamo un Piano d’Azione europeo per la Salute mentale: vogliamo un accesso di qualità alla cura psicologica per tutti i cittadini, soprattutto per le nuove generazioni.”