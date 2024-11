Paralimpiadi di Rio al via, in gara la reggina Versace

Tornano i riflettori su Rio de Janeiro, al via le Paralimpiadi 2016. La cerimonia di apertura dei Giochi per gli atleti disabili (edizione numero 15) si è tenuta ieri allo stadio Maracanà. Ben tre ore di spettacolo, tra luci e suoni, con duemila performer brasiliani reduci da 6 mesi di prove. Le gare di atletica sono iniziate oggi, il programma si concluderà il 18 settembre con la maratona.

Ad affrontarsi in 23 discipline (new entry canoa e triathlon) saranno oltre 4300 atleti disabili da 176 paesi. Gli italiani in gara sono 101, Reggio Calabria e tutta la regione seguiranno da vicino gli impegni di Giusy Versace, reduce dall’argento e dal due bronzo nei 200 e 400 ottenuti agli Europei. L’atleta reggina in forza alle Fiamme Azzurre sarà impegnata domenica 11 settembre con le batterie dei 400 metri, l’eventuale finale è fissata per il giorno successivo.

Alla sua prima edizione dei Giochi Paralimpici proprio a Rio 2016 (dopo aver sfiorato Londra 2012), Giusy Versace è pronta per affrontare l’ennesima sfida con la determinazione e l’orgoglio di sempre. ‘Un’olimpiade, come anche una paralimpiade, è l’evento più importante per ogni atleta. Essere a Rio è già una vittoria, significa essere tra i più grandi atleti al mondo. Quelle di Rio 2016 potrebbero rappresentare per me un grande riscatto’.

Esempio di positività, capace di mettersi in mostra nei campi più disparati (dal ballo nel programma Ballando con le Stelle alla conduzione della Domenica Sportiva) Giusy Versace spera di poter scrivere una memorabile pagina di sport: ‘E’ il coronamento di un sogno, ho lottato duramente per essere a Rio. Obiettivi ? Non ho particolari aspettative. Con la testa e con il cuore si va ovunque’.