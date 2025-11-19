Gli atleti del Team Karate Trimboli con Wkaeda Italia conquistano il Grand Prix del Mediterraneo

La Delegazione Nazionale della WKAEDA ITALIA in trasferta a Montalto di Castro per il 5° Gran Prix Del Mediterraneo.

Il Team Karate Trimboli presente con 2 Atleti convocati con La Nazionale Maggiore, 2 Atleti con la Nazionale B, e 4 con la Rappresentativa. La Wkaeda seguita dal Presidente M° Rosario Selman, dai Coach della Nazionale nello specifico dal Coach della Nazionale Wkaeda Kumite M°Federica Trimboli, dal Coach della Nazionale Wkaeda Kata M°Margherita Trimboli e dall’Ufficiale di gara Internazionale Dott Loredana Stillittano.

“5° GRAN PRIX DEL MEDITERRANEO” Montalto Di Castro (VT) 15/16 Novembre.

La delegazione WKAEDA ha stravinto Arrivando al 1° Posto della Classifica generale lasciando dietro forti nazioni come Malta, Galles, Ucraina, Polonia, Inghilterra, Azerbajan, Sri Lanka confermando ulteriormente l’elevato ed impeccabile livello agonistico degli atleti della Wkaeda Nazionale e dei Nostri atleti Emanuele e Federica Carlo del Team Karate Trimboli.

Sono otto gli atleti del Team karate Trimboli che sono stati convocati per la competizione Nazionale Maggiore A – Emanuele Carlo, Federica Carlo, Nazionale B – Aldo Marenco, Lorenzo Ventura, Rappresentativa – Chiara Ficara, Antonio Dell’Arena, Tripodi Maicon, Giorgia Fotia. Dopo le numerose trasferte con ottimi risultati centrano la convocazione alla competizione Internazionale.

Risultati degli Atleti medagliati cinture Nere:

Carlo Emanuele Atleta di Altissimo spessore tecnico Figlio D’arte, sempre un passo avanti con la sua eleganza, velocità e il suo modo di esprimere il Kata-Atleta della Nazionale Wkaeda Kata mantiene il Titolo Nazionale Agonista dal 2016

1° Class Kata Juniores

1° Class Kata Seniores

Carlo Federica Atleta In continua e forte crescita sportiva Figlia D’arte – Atleta della Nazionale Wkaeda kata e Kumite

1°Class Kata Minicadet

2° Class Kumite Team Mix Mini Cadets

3° Class Kumite Mini Cadets

Marenco Aldo atleta che si guadagna la convocazione nella Nazionale B, centrando il risultato.

1° Class Kata Mini Cadets

2° Class Kumite Team Mix Mini Cadets

Ventura Lorenzo atleta che si guadagna la convocazione nella Nazionale B, combattendo con impegno e altruismo

1° Class Kumite Cadetti Team

5° Class Kumite Ind Cadetti

Atleti Medagliati cinture colorate

Ficara Chiara atleta agguerrita

2° Class kumite cadetti

Tripodi Maicon Atleta emergente

1° Class Kumite Cadetti Team

3° Class Kumite Cadetti Ind.

Dell’Arena Antonio atleta emergente

2° Class Kumite Team Mix Mini Cadets

5° Class Kumite Ind. Mini Cadets

Fotia Giorgia atleta emergente

3° Class Kata Children

3° Class Kumite Children

Medagliere totale:

5 Medaglie D’oro

2 Medaglie d’ argento

4 Medaglie di bronzo

Totale 11 Medaglie con cinque Atleti del team karate Trimboli con la Nazionale Wkaeda Maestro Santo Trimboli e i suoi Coach Nazionali Margherita e Federica si complimentano vivamente con la Wkaeda Italia per l’ottima organizzazione dei progetti con le delegazioni Nazionali e le rappresentative impegnate su vari fronti.

Si ringrazia il Presidente M° Selman Rosario e il Direttivo Nazionale Wkaeda per il supporto continuo a lavorare in team. Wkaeda karate Calabria.