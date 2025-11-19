Gli atleti del Team Karate Trimboli con Wkaeda Italia conquistano il Grand Prix del Mediterraneo
Dopo le numerose trasferte con ottimi risultati, centrano la convocazione alla competizione Internazionale
19 Novembre 2025 - 09:45 | Comunicato Stampa
La Delegazione Nazionale della WKAEDA ITALIA in trasferta a Montalto di Castro per il 5° Gran Prix Del Mediterraneo.
Il Team Karate Trimboli presente con 2 Atleti convocati con La Nazionale Maggiore, 2 Atleti con la Nazionale B, e 4 con la Rappresentativa. La Wkaeda seguita dal Presidente M° Rosario Selman, dai Coach della Nazionale nello specifico dal Coach della Nazionale Wkaeda Kumite M°Federica Trimboli, dal Coach della Nazionale Wkaeda Kata M°Margherita Trimboli e dall’Ufficiale di gara Internazionale Dott Loredana Stillittano.
“5° GRAN PRIX DEL MEDITERRANEO” Montalto Di Castro (VT) 15/16 Novembre.
La delegazione WKAEDA ha stravinto Arrivando al 1° Posto della Classifica generale lasciando dietro forti nazioni come Malta, Galles, Ucraina, Polonia, Inghilterra, Azerbajan, Sri Lanka confermando ulteriormente l’elevato ed impeccabile livello agonistico degli atleti della Wkaeda Nazionale e dei Nostri atleti Emanuele e Federica Carlo del Team Karate Trimboli.
Sono otto gli atleti del Team karate Trimboli che sono stati convocati per la competizione Nazionale Maggiore A – Emanuele Carlo, Federica Carlo, Nazionale B – Aldo Marenco, Lorenzo Ventura, Rappresentativa – Chiara Ficara, Antonio Dell’Arena, Tripodi Maicon, Giorgia Fotia. Dopo le numerose trasferte con ottimi risultati centrano la convocazione alla competizione Internazionale.
Risultati degli Atleti medagliati cinture Nere:
Carlo Emanuele Atleta di Altissimo spessore tecnico Figlio D’arte, sempre un passo avanti con la sua eleganza, velocità e il suo modo di esprimere il Kata-Atleta della Nazionale Wkaeda Kata mantiene il Titolo Nazionale Agonista dal 2016
1° Class Kata Juniores
1° Class Kata Seniores
Carlo Federica Atleta In continua e forte crescita sportiva Figlia D’arte – Atleta della Nazionale Wkaeda kata e Kumite
1°Class Kata Minicadet
2° Class Kumite Team Mix Mini Cadets
3° Class Kumite Mini Cadets
Marenco Aldo atleta che si guadagna la convocazione nella Nazionale B, centrando il risultato.
1° Class Kata Mini Cadets
2° Class Kumite Team Mix Mini Cadets
Ventura Lorenzo atleta che si guadagna la convocazione nella Nazionale B, combattendo con impegno e altruismo
1° Class Kumite Cadetti Team
5° Class Kumite Ind Cadetti
Atleti Medagliati cinture colorate
Ficara Chiara atleta agguerrita
2° Class kumite cadetti
Tripodi Maicon Atleta emergente
1° Class Kumite Cadetti Team
3° Class Kumite Cadetti Ind.
Dell’Arena Antonio atleta emergente
2° Class Kumite Team Mix Mini Cadets
5° Class Kumite Ind. Mini Cadets
Fotia Giorgia atleta emergente
3° Class Kata Children
3° Class Kumite Children
Medagliere totale:
5 Medaglie D’oro
2 Medaglie d’ argento
4 Medaglie di bronzo
Totale 11 Medaglie con cinque Atleti del team karate Trimboli con la Nazionale Wkaeda Maestro Santo Trimboli e i suoi Coach Nazionali Margherita e Federica si complimentano vivamente con la Wkaeda Italia per l’ottima organizzazione dei progetti con le delegazioni Nazionali e le rappresentative impegnate su vari fronti.
Si ringrazia il Presidente M° Selman Rosario e il Direttivo Nazionale Wkaeda per il supporto continuo a lavorare in team. Wkaeda karate Calabria.