Gli attori di Gomorra 2 al “Reggio Calabria Corto Film Fest 2016”

di Laura Maria Tavella – In occasione del “Reggio Calabria Corto Film Fest 2016” il 24 aprile, alla Luna Ribelle gli attori di ‘Gomorra 2’ saranno le special guest di un party che unirà musica e cinema.

Gli attori Salvatore Esposito (che nella serie interpreta ‘Genny Savastano’), Fabio De Caro ( ‘Malamore’ ) e Carmine Monaco ( ‘o Trak‘ ) saranno, infatti, ospiti della serata, organizzata dallo staff “Elite”, per presentare ‘Gomorra 2 ‘, in onda su Sky Atlantic dal 10 maggio.

La serie, ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano e prodotta da Sky, Cattleya e Fandango , è ambientata tra Napoli, Milano e Barcellona e,nella seconda, tra Düsseldorf, Nola, Bergamo,Milano,Croazia e Sud America e racconta i conflitti tra due clan rivali della Camorra, i Savastano e i Conte, in lotta per il controllo della zona e dei vari traffici di stupefacenti e armi.

Durante il party saranno proiettati alcuni corti,tratti dalla nuova stagione e assisteremo ad alcune performance live degli attori, che reciteranno dei brevi passi,tratti proprio da alcune scene della nuova serie.

Un evento da non perdere, quindi, per conoscere meglio i protagonisti di una delle serie più attese del 2016, non solo in Italia: i nuovi 12 episodi diretti da Stefano Sollima con Francesca Comencini, Claudio Cupellini e Claudio Giovannesi, già venduti in altri 130 paesi, in estate debutteranno anche negli Usa con la prima stagione sulla rete via cavo Sundance Tv, che ha acquistato anche i diritti della seconda.

L’ingresso alla serata, a partire dalle ore 23.35, sarà garantito a tutti i possessori delle prevendite provviste di anticontraffazione.

Per info prevendite:

– 320.8247438 (F. Genovese)

– 345.1686073 (F. Bellini)

– 345.6787085 (F. Martino)