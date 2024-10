Gli auguri di Falcomatà al Comandante dei Carabinieri Battaglia

«Un caloroso benvenuto al Colonnello Giuseppe Battaglia, nuovo Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria. Sono certo che il Colonnello Battaglia, attraverso la grande esperienza accumulata in questi anni ai massimi vertici dell’Arma, anche a livello internazionale, saprà portare avanti l’eccellente lavoro che gli uomini della Benemerita hanno condotto in questi anni sul nostro territorio, al servizio del cittadino e nella strenua lotta quotidiana per il contrasto alla criminalità organizzata.

Al Colonnello e agli altri ufficiali appena insediatisi ai vertici dell’Arma nella nostra provincia vanno i migliori auguri dell’Ente comunale e della Città Metropolitana di Reggio Calabria».

E’ quanto ha affermato il sindaco Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando i recenti avvicendamenti ai vertici del Comando Provinciale dei Carabinieri della città dello Stretto.