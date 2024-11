Gli intoccabili: Klaus Davi apre i casting per il documentario contro l’omertà

“Cerchiamo testimonianze per la diretta del primo ottobre”

Un vero e proprio casting rivolto ai cittadini contro l’omertà. E’ quello che il massmediologo Klaus Davi, in collaborazione con LaC, l’emittente televisiva che produce “Gli Intoccabili”, il primo docu – reality sulle mafie, ideato e condotto dallo stesso Davi, in onda sul canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it, ha lanciato dalla sua pagina Facebook https://www.facebook.com/klaus.davi.9/posts/199295703817604 per selezionare il pubblico che parteciperà alla prima puntata della seconda edizione del programma, in diretta dal Centro Civico di Archi ” Il Seme della Speranza”, bene confiscato alle mafie, che si trova nel quartiere di Reggio Calabria.

“Cerchiamo testimonianze, facce, racconti, persone che vogliano partecipare a questo piccolo evento televisivo e che siano disponibili a fare una sorta di coming out della legalità. Questa può essere un’occasione per mostrare a tutti la Calabria buona, onesta, non omertosa come riteniamo sia il 95% dei cittadini”. Ecco il link del video appello https://youtu.be/dAeFeBHNWQs. “La diretta – osserva Davi – coinciderà con l’avvio delle festività per il nuovo anno ebraico. Una coincidenza che sicuramente porterà fortuna alla trasmissione”. Intanto su Facebook è già attivo un gruppo spontaneo https://www.facebook.com/events/1594152424214186/ , nato per coordinare le adesioni e diffondere l’appello di Klaus Davi per lo Speciale de “Gli Intoccabili” che andrà in onda il prossimo 1 ottobre alle ore 21.00.