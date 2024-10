Global Greening 2019 a Reggio Calabria

Anche Reggio Calabria partecipa alla decima edizione dell’iniziativa Global Greening, promossa da Turismo Irlandese. In occasione della festa di San Patrizio, più di 380 monumenti e siti nel mondo si tingeranno di verde.

In Italia, domenica 17 marzo* cambieranno colore il Colosseo e l’Ambasciata d’Irlanda a Roma, la Torre Pendente di Pisa, il Pozzo di San Patrizio, la Fortezza Albornoz e il Palazzo Municipale a Orvieto, Castel Nuovo (Maschio Angioino) e Castel dell’Ovo a Napoli, il Gazebo di Terrazza Mascagni e il Cisternino di città a Livorno, il Palazzo ex Convento dell’Annunziata a Matera, il Castello Aragonese e la Sala dei Bronzi di Riace nel Museo Archeologico di Reggio Calabria, la Cascata Isola del Liri (in provincia di Frosinone), Piazza Mercurio a Massa e il Fidenza Village di Fidenza.

Il 17 marzo, #Italialovegreen alla conquista di Instagram

Anche quest’anno Instagram si popolerà di foto di monumenti, torri e siti illuminati di verde grazie a #Italialovegreen, il contest organizzato da Turismo Irlandese in occasione del Global Greening.

La sera del 17 marzo potete recarvi presso il Castello Aragonese oppure dalle 18.00 alle 20.00 presso la sala dei Bronzi di Riace presso il Museo Archeologico, scattare un selfie o una foto e postarla su Instragram usando l’hashtag #Italialovegreen: si avrà così la possibilità di vincere un bellissimo weekend in Irlanda.

Per maggiori informazioni: www.irlanda.com/greening

Chi era San Patrizio

Nato in Britannia ancora parte dell’Impero Romano, dopo alterne vicende si stabilì nel 432 ad Armagh (ancora oggi considerata capitale spirituale dell’isola), e nel giro di 30 anni riuscì a convertire al cristianesimo la maggior parte degli irlandesi e a fondare un gran numero di monasteri, che per molti secoli rimasero il fulcro della cultura nazionale.

Non solo grande uomo di pace, ma anche protagonista di curiose leggende, come quella in cui trasformava i nemici in animali, o l’altra in cui liberava l’Irlanda dai serpenti, o ancora quella che lo vide usare il trifoglio per spiegare ai pagani il mistero della Trinità.

Ed è così che questa umile piantina divenne il simbolo di un’intera comunità, così come il grande Santo il protettore dell’intera isola. Il suo messaggio di pace porta un sorriso nel mondo intero e rammenta a tutti che l’Irlanda è pronta a offrirvi un caldo benvenuto, assieme a divertimento e spontaneità.

Forse non tutti sanno che…

Il colore originario di San Patrizio era il blu. Ma il destino ha scelto per lui il ruolo di protettore di un Paese con il verde ovunque: nei prati, nella bandiera, nei cuori.

Si dice che per ogni quadrifoglio ci siano 10.000 trifogli

Ogni irlandese che si rispetti in questo giorno ha un compito: festeggiare! Tanto che si dice che per 24 ore la Quaresima possa aspettare.

Sapete che in Irlanda non ci sono serpenti? La leggenda vuole che sia stato San Patrizio a scacciarli.

A San Patrizio gli irlandesi vestono di verde perché si dice che questo colore li renda invisibili ai folletti che, altrimenti, potrebbero pizzicarli.

