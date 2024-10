Global Junior Challenge, un professore reggino nella giuria del concorso

Il Prof. Francesco Zumbo, docente di ruolo di Matematica e Fisica presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria è stato nominato dalla Fondazione Internazionale Mondo Digitale quale membro della Giuria per la nona edizione del Prestigioso Concorso Global Junior Challenge.

Il Global Junior Challenge è il concorso internazionale che premia l’uso innovativo delle tecnologie per l’educazione del 21°secolo e l’inclusione sociale.

La premiazione del concorso “Global Junior Challenge (GJC) Premio Tullio De Mauro alla Scuola che Innova e Include” si terrà dall’11 al 13 dicembre 2019 a Roma. Il concorso storicamente promosso da Roma Capitale sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e organizzato ogni due anni dalla Fondazione Mondo Digitale, dal 2017 il concorso è dedicato a Tullio De Mauro (Torre Annunziata 1932 – Roma 2017), linguista, professore emerito e studioso dei sistemi di istruzione a livello internazionale.

L’edizione 2019, promossa in collaborazione con Erickson, casa editrice e centro studi da 35 anni attivi negli ambiti dell’innovazione didattica e dell’inclusione, è dedicata all’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030, un’istruzione di qualità per tutti.

Il concorso si divide in tre sezioni: Progetti GJC 2019; Docente Innovatore; Dirigente Innovatore.

Si rivolge alle organizzazioni che hanno realizzato un progetto che usa le moderne tecnologie in modo innovativo “per fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) e in particolar modo a docenti e dirigenti scolastici, attraverso il Premio “Tullio De Mauro alla Scuola che Innova e Include”.

La premiazione avverrà dall’11 al 13 dicembre 2019, in una prestigiosa location della capitale, viene allestito uno spazio espositivo con i progetti finalisti. I tre giorni sono animati da convegni, workshop e attività per studenti e insegnanti, e da sinergie con altre iniziative di rilevanza internazionale.

Il GJC è l’evento conclusivo di un insieme di attività che promuovono il ruolo strategico delle nuove tecnologie per l’innovazione nella didattica, l’integrazione, lo sviluppo sostenibile e l’abbattimento della povertà nel mondo. Il Global Junior Challenge è perfettamente in linea con la Digital Agenda e l’iniziativa Innovation Union lanciata dalla Commissione Europea nell’ambito della più ampia strategia Europa per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il GJC è anche diffusione di una consapevole cultura digitale nelle scuole, tra gli insegnanti e tra i giovani.

Una delle finalità è diretta a incoraggiare le nuove generazioni e i loro insegnanti all’utilizzo delle tecnologie all’avanguardia, per favorire lo scambio di esperienze e l’emulazione di iniziative di successo. Il concorso era aperto a tutti: associazioni, istituzioni pubbliche e private, cooperative, scuole, università, aziende e singole persone di ogni età da ogni parte del mondo. I membri della Giuria sono stati selezionati sulla base delle loro conoscenze ed esperienze maturate nei diversi settori rappresentati nel GJC (innovazione, educazione, inclusione sociale ecc.). La valutazione dei progetti sarà effettuata non solo per l’uso innovativo delle nuove tecnologie, ma anche per il loro contributo allo sviluppo dell’educazione per il 21° secolo e dell’inclusione sociale.

I giurati avranno il delicato compito di indicare i progetti più innovativi che adottano un approccio efficace nella diffusione delle nuove tecnologie, tenendo conto del contesto di appartenenza del progetto e dell’aspetto tecnologico, didattico, sociale ecc. I giurati cercheranno i progetti che, sviluppano l’uso delle nuove tecnologie da parte dei giovani, migliorano la qualità, lo svolgimento e l’efficacia della didattica attraverso l’uso di nuove tecnologie, sia in classe che all’esterno, migliorano la qualità della vita e che offrono nuove opportunità al mondo della scuola e ai settori più svantaggiati della società, avvicinano l’offerta e la domanda di lavoro attraverso nuovi metodi di formazione e reclutamento, contribuiscono alle pari opportunità, migliorano lo scambio e la cooperazione internazionale e se hanno prodotto dei risultati concreti.

Le domande a cui i giurati dovranno dare risposta sono molteplici, tra cui: quanto è innovativo il progetto nel suo complesso? quanto è innovativo il progetto in riferimento ai seguenti parametri: utilizzo delle nuove tecnologie; coinvolgimento degli stakeholders (interni ed esterni); approcci e modelli di sviluppo; risultati del progetto. Due sezioni speciali sono dedicate alla ricerca dei migliori progetti presentati dai cosiddetti: “Docente Innovatore” e “Dirigente Innovator” , dove si premieranno le innovazioni didattiche di tanti docenti e dirigenti scolastici Italiani e stranieri a concorso; infatti per la storia scientifico professione di alto livello del Prof. Francesco Zumbo, egli principalmente valuterà i progetti delle sezioni: “Docente Innovatore” e “Dirigente Innovatore” .

PROFESSORE FRANCESCO ZUMBO

Il Prof. Francesco Zumbo del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” è stato scelto per la sua prestigiosa attività di Professore: nell’anno scolastico 2017-2018 è stato nominato dal Ministero dell’Istruzione quale membro del gruppo di lavoro che ha redatto la prova scritta di Matematica per i Licei Scientifici agli esami di Stato, già Docente a c. di Analisi Matematica presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria ; docente Tutor Coordinatore nei Corsi TFA (Tirocinio Formativo Attivo) dell’Università degli Studi di Messina per la materia Matematica e Fisica , corsi per l’abilitazione all’insegnamento dei giovani laureati in Matematica e in Fisica che vogliono iniziare la meravigliosa carriera di docente; già Ufficiale dell’Esercito con il grado di Tenente e Comandante di Distaccamento durante l’Operazione “Vespri Siciliani” ; già vincitore a luglio 2014 della Cattedra di Matematica e Fisica presso la Scuola Militare “Nunziatella di Napoli” , scuola dove vengono formati gli studenti che saranno i futuri Ufficiali dell’Esercito, della Marina Militare , dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il Prof. Francesco Zumbo nel 2011 ha ricevuto un encomio dall’allora Ministro alla Pubblica Istruzione Francesco Profumo per aver partecipato allo studio per la stesura della traccia della seconda prova di Matematica nei Licei Scientifici Italiani, facendone variare da allora la filosofia di formulazione della stessa. La didattica e il formare le nuove generazioni di studenti sono stati sempre i suoi sommi obiettivi, infatti nel 2005 aveva vinto l’incarico di ricercatore presso l’Irre (Istituto di ricerca educativa) della Calabria.

Ciò è una ulteriore prova che la società e la cultura reggina da sempre ha dato e continua a dare il proprio contributo alle più importanti e alte sfere dello Stato Italiano per formare i giovani studenti italiani, quindi per migliorare il futuro dell’intera Nazione, da nord a sud.

Il docente reggino del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” non è nuovo a riconoscimenti culturali così importanti, infatti ha vinto più volte importanti premi nel Concorso Internazionale “Econtent Award” organizzato dal Politecnico di Milano sotto l’egida dell’Onu e sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, concorso presieduto dal Chiarissimo Professore Alfredo Ronchi del Politecnico di Milano con il suo sito web www.francescozumbo.it Nel sito web sono presenti moltissime lezioni gratuite per gli studenti e per gli studenti negli ospedali, alcuni lavori li ha dedicati al suo maestro di studi , lo Scienziato Calabrese Prof. Giovanni Crupi nato a Bova Marina (RC) e Ordinario di Meccanica Razionale, Fisica Matematica e Relatività , presso l’Università degli Studi di Messina, il quale è stato uno dei padri della cultura fisico-matematica calabrese , siciliana e Nazionale. Altri lavori sono stati dedicati al Prof. Tim Steger Ordinario di Analisi Matematica , Analisi Funzionale e Analisi Armonica, con il quale il Prof. Francesco Zumbo ha svolto attività di ricerca scientifica.