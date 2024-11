Globo Teatro Festival: al Parco Ecolandia spettacoli d’innovazione e prestigiosi interpreti di fama internazionale.

di Vincenzo Comi -Ecco il Festival che non ti aspetti. Una rassegna teatrale di altissima qualità che ospita prestigiosi attori ed artisti di fama internazionale al cui interno vi sono spettacoli d’innovazione mai presentati prima in Calabria.Al Parco Ecolandia di Arghillà è stato presentato il ‘Festival Internazionale di Teatro – Globo Teatro Festival”. Due edizioni, una estiva e l’altra invernale, che offrono spettacoli d’autore, prime nazionali e regionali di compagnie che hanno calcato i più famosi palcoscenici mondiali e giovani esperienze multietniche sorte dalla collaborazione di artisti di nazionalità diverse.“Il Globo Teatro Festival è promosso dall’Associazione Pro-Pentedattilo onlus con il partenariato artistico ed esecutivo della compagnia teatrale Officine Jonike Artidi Reggio Calabria – spiega la direttrice artistica Maria Milasi – Approfittando di un bando insieme ad altri colleghi abbiamo proposto un festival internazionale cercando di portare a Reggio spettacoli di spessore. La città di Reggio Calabria con la realizzazione del GTF punta su un evento attrattore culturale di alta qualità, aperto alle contaminazioni artistiche e capace di veicolare i suoi contenuti all’interno di spazi architettonici che riscoprono una loro intrinseca vocazione alle suggestioni artistiche del teatro. La rassegna teatrale, divisa nella sezione estiva che partirà il 29 agosto fino al 7 settembre, ed una sezione invernale in via di programmazione – conclude Milasi – vanta per questa prima edizione un palinsesto fatto di spettacoli e performance dal respiro internazionale.”Presenti alla conferenza stampa moderata dalla giornalista Katia Colica anche l’altro direttore artistico del festival Americo Melchionda e Fabio Macheda dell’ass. Pro Pentedattilo.Per lo staff del GTF, questa innovativa offerta culturale non solo contribuirà a rilanciare l’economia ed il turismo a livello territoriale, ma permetterà la circolazione sovranazionale di nuove opere e linguaggi artistici.”Saranno presenti maestri come Bruce Mayer, tra i maggiori interpreti del teatro inglese e Pierre Byland, attore – clown di fama mondiale per la prima volta in Calabria – afferma Americo Melchionda – spettacoli in lingua greca come l’adattamento di Francesco Bonomo del testo di David Lescot “Un uomo in fallimento”. Il GTF è un festival internazionale di teatro che abbatte i confini geografici dell’arte attraverso l’attivazione di una frontiera multiculturale e multilinguistica. Il legame del Festival con il bene interessato – conclude Melchionda – troverà qui una suggestiva articolazione visiva. La cittadinanza e gli artisti coinvolti vivranno attivamente il luogo attraverso un percorso di fruizione “inusuale” che tenderà ad identificare i differenti spazi di azione con la vivacità culturale delle iniziative artistiche del festival.” Una scommessa che si prevede vincente anche per Fabio Macheda di “Pro Pentedattilo Onlus”.“Scommettere è nel nostro dna – afferma – e le nostre scommesse vertono sempre sul riutilizzo dei luoghi e il forte Gullì è un luogo simbolo della rinascita futura, siamo sicuri che anche questa iniziativa sarà un successo come lo è stato il “Pentedattilo film fest”.PER TUTTI I DETTAGLI DELLA MANIFESTAZIONE CLICCA QUI