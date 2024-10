Golem Palmi, contro Soverato il derby più importante

Da quando la Golem è approdata nella serie A2 femminile, i confronti tra le due squadre Calabresi, tre in totale, si sono sempre risolti con la vittoria delle atlete di Soverato. Il derby calabrese, tuttavia, non è mai stato così importante, mai come questa volta. In campo domani ci saranno infatti le speranze della Golem Palmi di poter accedere ai Play Off promozione nel post season. Tutto ciò a caricare ancor più di significato una gara già molto sentita, proprio perché Derby regionale.

Le Golemine di coach Pasqualino Giangrossi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Battistelli SG Marignano, ed avranno certamente voglia di riscattare la prestazione negativa, provando a migliorare ulteriormente un campionato già positivo, soprattutto considerando tutte le difficoltà cui l’organico Palmese ha dovuto far fronte.

«Sarà un partita molto complicata dal punto di vista tecnico – ha spiegato coach Giangrossi – loro stanno attraversando un momento incredibile con ottimo gioco, tanta intensità e tanti risultati positivi consecutivi. Arrivano cariche per aver conquistato un buon posto nei Play Off, che vorranno di certo mantenere per avere a loro disposizione il fattore campo». E ancora: «Veniamo da una brutta sconfitta e quello di domani rappresenta probabilmente l’ultimo treno per il post season. Una vittoria ed un risultato positivo dagli altri campi potrebbero significare riagganciare i Play Off o comunque la speranza di potersela giocare all’ultima giornata». Giangrossi aggiunge in conclusione: «È stato un campionato che ha espresso alti valori tecnici. Il raggiungimento dei Play Off sarebbe quindi per noi il coronamento di una stagione che, nelle varie difficoltà, ci ha visti comunque protagonisti di un campionato di buon livello».

I Probabili Starting six:

Golem Palmi: 11 Vietti Erica, 18 Moretti Francesca (C), 3 Lestini Monica, 1 Pereira De Abreu Tifanny, 13 Guidi Ludovica, 16 Veglia Tiziana, 10 Barbagallo Alice (L).

Volley Soverato: 9 Demichelis Ilaria, 11 Manfredini Costanza, 10 Zanotto Carlotta, 17 Karakasheva Mariya, 3 Travaglini Alessia (C), 8 Bertone Serena, 18 Bisconti Veronica (L)