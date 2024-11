Golosaria 2024, Calabria protagonista con le sue eccellenze

Alla 19ª edizione di Golosaria, la Calabria si distingue con degustazioni e premi per promuovere le sue tradizioni

Una giornata ricca di eventi e incontri ha dato ufficialmente il via alla 19ª edizione di Golosaria, la celebre rassegna enogastronomica creata dai giornalisti, scrittori e gastronomi Paolo Massobrio e Marco Gatti. Fino al 4 novembre, Golosaria racconterà l’Italia attraverso le sue eccellenze e i suoi sapori.

Calabria: una presenza speciale a Golosaria

Quest’anno, oltre al vasto pubblico di appassionati, la rassegna accoglie la Regione Calabria come grande protagonista. Grazie alla partnership promossa dal Dipartimento Turismo e Marketing Territoriale della Calabria, l’evento non solo mette in risalto i prodotti d’eccellenza regionali, ma anche il patrimonio storico, culturale e naturalistico calabrese, con l’obiettivo di incentivare il turismo esperienziale.

Eventi del giorno: Golosaria incontra una Calabria Straordinaria

Tra gli eventi più attesi della giornata, “Golosaria incontra una Calabria Straordinaria”, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, intervistato da Paolo Massobrio presso l’area Agorà. L’incontro si è concluso con la premiazione di cinque aziende calabresi nella categoria “Campioni del Golosario”:

Antiche essenze Mediterranee (Crotone)

Le Terre di Zoè (Gioia Tauro)

Lucchetta Soc.Coop. (Cirò Marina)

Opificio Calabria (Santa Maria del Cedro)

Salumificio Mandarino (Belsito)

“Ancora una volta – ha dichiarato l’assessore Calabrese – un’importante vetrina per la nostra bellissima Calabria, terra di storia, enogastronomia, arte e cultura. Una Calabria con le sue eccellenze premiate alla fiera del turismo enogastronomico, grazie ai prodotti genuini e alle prestigiose aziende, vanto del nostro territorio.”

Esperienza Calabria: degustazioni e incontri

All’interno dello spazio “Esperienza Calabria”, ispirato al tema “Territori, identità, futuro”, si sono svolti numerosi appuntamenti dedicati ai sapori della Calabria nelle aree tematiche Food, Wine, Cucine di strada e Mixo. Le degustazioni guidate hanno esplorato le tradizioni gastronomiche locali:

Torrone e dintorni: innovazione nella tradizione : Paolo Caridi ha guidato la degustazione di torroni e pralinati calabresi.

: Paolo Caridi ha guidato la degustazione di torroni e pralinati calabresi. Legatura di valore con un territorio in una nota di colore: un evento dedicato ai vini bianchi calabresi, condotto da Fabio Molinari con Elvia Gregorace, Gianfranco Manfredi e Guglielmo Gigliotti.

Degustazioni sensoriali e Show Cooking

Nel pomeriggio, l’Istituto Nazionale Assaggiatori di Pani ha curato la degustazione “Profumo di pani”, un viaggio tra le varietà dei pani calabresi e i loro abbinamenti gastronomici. Lo Spazio Mixo ha ospitato “Spiriti calabresi volume I”, un’esperienza dedicata ai distillati regionali.

Non è mancato il peperoncino, protagonista dell’incontro “Diversamente piccante. Il peperoncino elemento universale” con Giancarlo Suriano.

La serata si è conclusa con lo Show Cooking “Sapori d’autunno: sprazzi di mare forza 4” con Claudio Villella del ristorante Il Porto Vecchio di Crotone, e l’ultima degustazione guidata “Calabria: tra mare e montagne all’insegna del millenario ulivo. Voce all’olio vero!” con Maurizio Pescari.