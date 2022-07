Covid a Reggio: il GOM sospende le visite ai degenti

La Direzione del GOM, considerata:

la gravità della situazione determinata dalla variante Omicron 5 che, rivelatasi altamente contagiosa, sta comportando un fortissimo incremento del numero dei soggetti positivi al tampone e, quindi, dei ricoveri ospedalieri;

che, rivelatasi altamente contagiosa, sta comportando un fortissimo incremento del numero dei soggetti positivi al tampone e, quindi, dei ricoveri ospedalieri; la capienza massima dei possibili ricoveri Covid e, soprattutto, non Covid;

massima dei possibili Covid e, soprattutto, non Covid; la carenza di personale ospedaliero dovuta in particolar modo alla positività di molti operatori su dotazioni organiche già sottodimensionate;

di ospedaliero dovuta in particolar modo alla positività di molti operatori su dotazioni organiche già sottodimensionate; l’estrema difficoltà a garantire anche le prestazioni assistenziali sul versante delle patologie non Covid;

COMUNICA

che a far data dal 12 luglio p.v. sono sospese le visite dei familiari ai ricoverati al fine di garantire una maggiore tutela contro il rischio di contagio sia per i pazienti che per il personale ospedaliero.

Le visite riprenderanno al mutare delle condizioni epidemiologiche ed assistenziali una volta accertata la diminuzione del rischio.