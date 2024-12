Dal Cdm ok allo stato emergenza per i Comuni alluvionati di Lombardia e Calabria

Il Governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, lo stato di emergenza per 12 mesi nel territorio dell’intera provincia di Bergamo, dei comuni della provincia di Lecco e di quelli della provincia di Brescia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024.

Tali fenomeni hanno causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive, determinando una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e l’evacuazione di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni.

Stanziamenti per le emergenze nel Nord Italia

Per far fronte ai fabbisogni più urgenti è stato deliberato lo stanziamento di 2 milioni e 800 mila euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi anche nei territori di alcuni comuni nella provincia di Catanzaro e nella Città metropolitana di Reggio Calabria, a seguito degli eventi estremi compresi tra il 19 e il 21 ottobre 2024.

Si provvede inoltre allo stanziamento di 4 milioni e 250 mila euro per l’attuazione dei primi interventi, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, e si procederà con ordinanze del capo Dipartimento di Protezione civile.

“L’intervento tempestivo del governo, che ha stanziato 4 milioni e 250 mila euro per l’attuazione dei primi interventi, rappresenta un segnale importante di vicinanza e sostegno alle comunità colpite”.

Così il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, in relazione al provvedimento col quale il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, ha dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi per alcuni comuni nella provincia di Catanzaro e la Città metropolitana di Reggio Calabria per il maltempo tra il 19 e il 21 ottobre scorsi.

“Esprimo un sincero ringraziamento al ministro Musumeci – aggiunge il sottosegretario Ferro – per l’attenzione dimostrata ancora una volta per il territorio calabrese”.

Fonte: Ansa Calabria