Reggio, in scadenza la selezione pubblica per Agenti di Polizia Locale

Sta per scadere la presentazione delle domande per entrare nella graduatoria degli Agenti di Polizia Locale a Reggio Calabria

Il Comune di Reggio Calabria ricorda che a breve scadranno i termini per la presentazione delle domande per una selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di soggetti idonei per l'assunzione a tempo determinato, pieno e/o tempo parziale, di Agenti di Polizia Locale.

Assunzione agenti di Polizia Locale a Reggio Calabria

È indetta una selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di soggetti idonei per l'assunzione a tempo determinato, pieno e/o tempo parziale, di Agenti di Polizia Locale, categoria giuridica C, posizione economica C1, da assegnare al Settore Polizia Municipale e Viabilità, per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo e/o stagionale.

I candidati utilmente collocati in graduatoria verranno assunti, per un periodo di tempo determinato, in rapporto alla copertura finanziaria, con il criterio della rotazione mediante scorrimento progressivo fino ad esaurimento della stessa e comunque nell'arco della sua validità.

Il rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto individuale a tempo pieno e determinato.

Al soggetto assunto si applicano, per tutta la durata del rapporto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le disposizioni legislative e dei contratti collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro del personale degli enti locali.

Il trattamento giuridico ed economico fisso è quello previsto dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali per la categoria giuridica C, posizione economica C1, propria del profilo professionale di "Agente Polizia Locale"

Come presentare la domanda

Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione , ed in virtù delle disposizioni restrittive vigenti a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19, a mezzo PEC al seguente indirizzo:

[email protected] e dovranno pervenire a pena di esclusione entro giorni 30 dalla data di avvenuta pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune di Reggio Calabria e sul sito istituzionale dell’Ente. (14 dicembre 2020)

Alla domanda, che dovrà essere a pena di esclusione firmata e scansionata in formato pdf, occorre allegare, sempre a pena di esclusione, oltre i documenti attestanti i titoli utili alla partecipazione, la scansione di un documento d'identità in corso di validità e della ricevuta del versamento della tassa di concorso.

L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: SELEZIONE POLIZIA MUNICIPALE TEMPO PIENO E DETERMINATO REGGIO CALABRIA e l'indicazione di COGNOME e NOME del partecipante.

Le domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso oppure pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato sono inammissibili.

Sul sito istituzionale del Comune è possibile scaricare la Determina n. 3609-2020 e l'Avviso di selezione pubblica nella versione integrale e gli allegati relativi alla domanda di ammissione ed alla dichiarazione dei titoli di servizio .