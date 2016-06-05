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Gran Premio Manente 2016 – V° Edizione: esce il bando per i gruppi musicali e i filmaker

Quinta edizione del premio dedicato a Checco Manente: bando aperto a gruppi musicali e videomaker, con finale a Crucoli il 21 agosto

05 Giugno 2016 - 07:33 | di Vincenzo Comi

Otello Profazio e Francesca Russo, immagine legata al Gran Premio Manente

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Gran Premio Manente 2016” arriva alla V Edizione. Il Gran Premio Manente ormai è diventato un appuntamento fisso per tutta la Calabria. Un successo che via via si va consolidando, essendo questo un Premio unico nel suo genere, che associa gruppi musicali e registi uniti dalla passione per l’arte e la cultura popolare, questa linfa che ha ispirato colui al quale il tutto è dedicato: Checco Manente.

Il premio ormai è di tutti, vista la contaminazione fuori Regione e addirittura fuori Italia, che ormai si conferma di anno in anno e che ci riempie di entusiasmo, il premio non si esaurisce nelle tre serate questo lo sottolinea il successo in tutta la Calabria nella prima edizione, e in tutta Italia nella seconda, è stato creato un indotto musicale, registico di alto livello e i nostri giovani talenti sono entrati tutti in una dimensione  che ha aperto carriere e confezionato nuove  storie. Sono 5 anni che il Premio ha attivato un employement in ambito culturale, registico, e musicale….molti dei talenti che si sono esibiti sul nostro palco, hanno innescato un importante indotto trovando ingaggi lavorativi e promozione su ambiti Nazionali e Internazionale, siamo orgogliosi di questo!.

L’ideazione e la direzione artistica

Un progetto importante questo del Gran Premio Manente, che la Marasco Comunicazione ha fin dall’inizio fortemente voluto, sia il suo ideatore Giuseppe Marasco insieme a Virginia Marasco che cura la direzione artistica dell’evento, ci credono e investono anima e corpo in questa kermesse tutta in divenire.

Il connubio delle due passioni di Francesco Manente, la musica popolare e la regia, diventa volano per chi crede nelle sue passioni e le innesca attraverso questo momento che abbiamo creato.

Chi era Checco Manente

Il Gran Premio Manente stimola cultura e vive di suoni, parole, immagini emozioni che non solo riguardano la nostra terra, ma tutto ciò che ha a che fare con i sentimenti che hanno alimentato la vita del nostro Checco. Checco Manente scomparso il 5 maggio del 2002 a causa di un incidente, come ormai sappiamo, è stato il regista di numerosi programmi musicali della Rai, ma prima di tutto il nostro conterraneo era un uomo di musica, è per questo che gli sono sempre stati affidati programmi inerenti il panorama musicale, un musicista, cantautore delle nostre tradizioni.

3 Appuntamenti importanti e fissi che ci permettono di toccare le tappe della vita terrena del nostro amico Checco, i suoi luoghi che lo hanno visto formarsi e crescere, e nel suo ricordo aiutati dalla sempre presente e attenta famiglia, dal figlio Giovanni e dal fratello Liborio, saremo nelle sue piazze. A Verzino, Santa Severina e la finale a Crucoli Torretta.

Il circuito Calabria Sona

Il Premio è inserito nel grande circuito “CALABRIA SONA” la rete di festival che racchiude i principali eventi che animano l’estate calabrese e che gode di un grande indotto promozionale. Il circuito fa parte della RETE DEI FESTIVAL Nazionali.

Il Gran Premio Manente è anche motivo di orgoglio per tutti i giovani talenti calabresi che abbiamo premiato, e che hanno consolidato e a volte incrementato il successo delle nostre eccellenze calabresi, perché il Gran Premio Manente porta tanta fortuna: Antonio Fuoco scuderia Ferrari, Fabio Mollo a lavoro per il suo nuovo film, Fario Rao regista Disney, Marvel, Polaretti, Unieuro, Star Wars, Antonio Mermolia chef calabrese ora a Manathann per far assaporare i nostri piatti e ancora tanti altri.

Il bando per gruppi musicali e videomaker

E anche quest’anno una grande opportunità è data dal PREMIO. La Marasco Comunicazione rende noto che dal 4 Maggio sarà disponibile il bando per i GRUPPI MUSICALI e i VIDEO MAKER che vorranno prendere parte a questa avventura 2016. Il bando è scaricabile alla pagina www.marascocomunicazione.com con annessa scheda di iscrizione da far pervenire entro il 22 giugno.

L’iscrizione è gratuita per ogni fase del concorso. I selezionati a partecipare al Premio saranno informati tramite mail o telefono subito dopo, i videoclip dovranno pervenire entro e non oltre il 22 Luglio. La serata conclusiva si svolgerà, il 21 Agosto 2016 a Crucoli nell’ormai consueta e suggestiva cornice del Santuario della Madonna di Manipuglia. Per qualsiasi informazioni info@marascocomunicazione.com o sulla nostra, ormai famosa pagina facebook – Gran Premio Manente.

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