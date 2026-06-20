Calabria, grave incidente sulla SS 107: una persone ha perso la vita e 3 ferite

Nella notte tra il 19 e il 20 giugno 2026, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, con il supporto del personale del Comando di Cosenza – Distaccamento di San Giovanni in Fiore, sono intervenute lungo la Strada Statale 107, al km 108,400, nel territorio comunale di Caccuri, a seguito di un grave incidente stradale.

All’arrivo sul posto, le squadre operative hanno riscontrato il coinvolgimento di due autovetture e la presenza sulla carreggiata di un cavallo deceduto, mentre altri due esemplari vagavano liberi nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’evento.

L’intervento dei soccorsi e il tragico bilancio

Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e all’estricazione di una passeggera rimasta incastrata all’interno di una delle vetture. Per la donna, purtroppo, il medico legale intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente della stessa autovettura e i due occupanti dell’altro veicolo, rimasti feriti nell’impatto, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118 per il successivo trasferimento presso le strutture ospedaliere competenti.

Nel corso delle operazioni di soccorso si è inoltre proceduto al recupero in sicurezza dei due cavalli vaganti e alla rimozione della carcassa dell’animale deceduto dalla sede stradale mediante l’impiego di autogrù.

La chiusura della Statale 107 e i rilievi

Sul posto sono intervenuti, per quanto di rispettiva competenza, i Carabinieri, la Polizia Stradale, il personale sanitario del Suem 118 e il medico legale. La Polizia Stradale ha disposto la chiusura totale al traffico della SS 107 dalle ore 23:30 del 19 giugno alle ore 05:30 del 20 giugno 2026, deviando la circolazione su percorsi alternativi per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso alle ore 05:40 circa.