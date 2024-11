Grande consenso per la petizione #proteggiamoibronzi. 1152

-di Laura Maria Tavella. La campagna #proteggiamoibronzi, creata dal Comitato per la Valorizzazione e la Tutela dei Bronzi di Riace e del Museo Nazionale di Reggio Calabria,a difesa dei bronzi di Riace, sta riscuotendo grande successo: 7.218 firme, 8.100 “mi piace” e 2.000 tra tweet, g+1 e pagina facebook. Le community di Firmiamo.it e del Comitato Bronzi – Museo si sono mostrate molto sensibili nei confronti di questa iniziativa.L’appello – rivolto al Ministro per i Beni e delle attività Culturali Dario Franceschini – nasce dopo il grande risultato raggiunto grazie alla battaglia corale della città: la riapertura del Museo di Reggio Calabria e il rientro dei Bronzi di Riace dopo il loro restauro. Ma questa riapertura parziale, malgrado i già consistenti afflussi di pubblico (50.000 visitatori nei primi tre mesi, più di quanti ne hanno registrato i siti di tutta la Calabria messi insieme) non è ancora sufficiente per rilanciare Reggio e la Calabria. Il nostro obiettivo è la riapertura dell’intero Museo. Per questo il Comitato Bronzi-Museo si batte affinché i visitatori possano trovare a Palazzo Piacentini tutti i suoi tesori, respingendo qualsiasi proposta di viaggi o trasferimenti.Questo perché: – i Bronzi sono estremamente fragili, al punto che sarebbe altamente probabile il loro danneggiamento in caso di sollecitazioni anche minime – i Bronzi sono “beni identitari e inamovibili” del loro Museo, che senza di essi perderebbe la più ragguardevole forza attrattiva – non è vero che i Bronzi in giro per il mondo richiamerebbero a Reggio e in Calabria milioni di turisti. Avverrebbe esattamente il contrario. Solo una politica di trasporti e infrastrutture adeguata e programmata per tempo, insieme alla messa in rete dei beni culturali, ambientali e turistici, potrebbe consentirci di uscire dall’isolamento in cui siamo stati relegati.Opinioni, queste, totalmente opposte da quelle espresse dal critico d’arte Vittorio Sgarbi, durante la sua ultima visita al Museo di Reggio Calabria (vedi video con l’intervista, in fondo all’articolo).Per queste ragioni, mentre continua la raccolta delle firme per la petizione #proteggiamoibronzi, chiediamo al Ministro della Cultura Dario Franceschini che questo splendido Museo, con i Bronzi di Riace in testa e tutti gli altri suoi tesori, diventi il simbolo della nuova apertura al mondo e della rinascita di Reggio e della Calabria.L’ appello si può firmare attraverso il link: http://firmiamo.it/reggio–calabria–bronzi-di-riace–il-loro-museo Oppure, inviando la propria adesione all’indirizzo mail: comitatobronzimuseo@gmail.com O ancora, utilizzando la nuova piattaforma internazionale Socialbombing per far arrivare il messaggio direttamente al ministero: http://socialbombing.org/proteggiamoibronzi Infine, è possibile aderire anche compilando i moduli cartacei distribuiti dal Comitato Bronzi – Museo.