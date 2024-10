Grande finale con APAR a Taurianova per il festival del torrone

Il Torrone Artigianale è un prodotto tipico della tradizione dolciaria di Taurianova, cittadina della provincia di Reggio Calabria con un’antica e affascinante storia, frutto di una vera e propria arte tramandata da diverse generazioni di pasticceri.Allo scopo di valorizzare questa eccellenza, giá da venerdì 8 dicembre nell’omonima città si sta svolgendo il “Festival del Torrone” di Taurianova, un evento ampio e condiviso, un progetto culturale voluto dall’amministrazoone comunale e patrocinato dalla Regione Calabria , in grado di tradursi in un’occasione di visibilità, di crescita, di confronto per i pasticceri e per l’intera comunità. La grande kermesse si concluderà oggi con un ricco programma :

Ore 10:00/18:00 Dimostrazioni, degustazioni, laboratori e concorsi di pasticceria a cura della Federazione Internazionale di Pasticceria (FIPGC) Ore 10:00 Babbo Natalespecial guest Buffet di pasticceria a cura dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” Ore 17:00 Workshop“Il torrone e i suoi ingredienti: il cioccolato”* Dimostrazioni e degustazioni a cura dei maestri torronai di Taurianova Intervento di Maura Sicarinutrizionista Decorazioni di cioccolato dimostrazione di pasticceria a cura dell’Apar Intervento di Angelo Musolinopresidente Associazione pasticceri artigiani reggini (Apar) Degustazione guidata in abbinamento con i vini di eccellenza della Calabria a cura di Ais Calabria Ore 19:00 “Pinsa al torrone”dimostrazioni e degustazioni a cura di Giuseppe Filocamoistruttore della scuola italiana di ristorazione Ore 20:30 “Il Torrone d’oro” Cerimonia di premiazione Ore 21:00 Madamadoré concerto Presente per l’occasione anche ‘APAR con i pasticceri reggini ed il presidente Angelo Musolino allo scopo di voler sottolineare l’importanza delle lavorazioni tipiche dei nostri territori e della collaborazione necessaria per la crescita dell’intero comparto . I maestri si cimenteranno in una serie di lavorazioni di decorazioni al cioccolato con una degustazione ditorrone e gelato di torrone al bergamotto di Reggio Calabria per tutti i presenti.