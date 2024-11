Anche per quest’anno è prevista una grande manifestazione del Primo Maggio a Bova Marina. La tradizionale festa dei lavoratori di Bova Marina rappresenta, indubbiamente, il Primo Maggio più longevo. Ebbe inizio nell’immediato dopoguerra e non fu interrotto neanche quando nel 1950 i cortei del Primo Maggio furono vietati da una circolare del ministro Scelba. Si tenne anche in quell’anno e da allora, anno dopo anno. Un primato invidiabile e irraggiunto, visto che negli altri centri della provincia il Primo Maggio non viene più solennemente celebrato da tantissimi anni con il corteo per le vie del paese e la banda musicale.

Quest’anno il programma del Primo Maggio prevede il concentramento dei lavoratori in Piazza Stazione alle ore 17.00, da dove partirà il corteo, accompagnato dalla banda musicale della città di Bova diretta dal maestro Stelitano, che si snoderà per le vie del paese e terminerà Piazza Municipio. La prima parte della manifestazione si concluderà con il comizio del capogruppo del partito democratico in consiglio regionale Seby Romeo.

Alle 20.30 sempre in Piazza Municipio è prevista l’apertura dello stand gastronomico con degustazione gratuita di zeppole e lestopitte ed a seguire esibizione del gruppo AlmagreKa.