Grande opening a El Caribe: ospite Francesca Brambilla

La modella e dj del programma di Canale 5 Avanti un altro aprirà la stagione di El Caribe. Al via anche i party della domenica e in arrivo un ospite da Gomorra...

Si apre la stagione di El Caribe. Il lido situato a Melito di Porto Salvo, reduce da uno 2018 strepitoso, punta a bissare il successo dello scorso anno.

Sabato 22 giugno il grande Opening, ospite la modella e dj Francesca Brambilla, volto noto della tv grazie alle sue partecipazioni ai programmi di Canale 5 Avanti un altro e Ciao Darwin.

Francesca Brambilla è approdata in televisione come ospite in alcune trasmissioni quali Tiki Taka e Quelli che il calcio. Poi si è fatta conoscere ad Avanti un altro come la Sorella dell’Alieno, fino ad assumere l’attuale ruolo di Bona Sorte. Ma non è tutto: Francesca si diverte anche a lavorare come dj per serate ed eventi speciali.

Domenica 23 giugno invece l’apertura dei party domenicali, divenuti oramai un must per reggini e non solo. Tutti sold-out gli eventi di domenica pomeriggio organizzati a El Caribe la scorsa estate, copione che con ogni probabilità si ripeterà nel 2019.

Sile Palumbo, titolare di El Caribe, presenta quella che sarà la stagione della struttura.

“Vogliamo iniziare al meglio questa estate, saranno tanti gli eventi speciali e come sempre il 10 agosto sarà la nostra serata di punta. Obiettivo? Migliorare quanto fatto nel 2018 anche se sarà molto difficile considerato il successo ottenuto lo scorso anno. Punteremo come sempre sulla qualità, sia nell’organizzazione degli eventi che nella ristorazione e gestione dello stabilimento balneare”.

Possibile una grande sorpresa, la certezza invece arriva dalla famosissima serie televisiva ‘Gomorra’. Il 2 agosto infatti al lido El Caribe arriverà l’attore campano Salvatore Esposito, ‘Genny Savastano’ nella fortunata serie.