Grande partecipazione ed entusiasmo al primo torneo regionale giovanile di Tennistavolo

di Nicolino D’Ascoli – Si è svolto ieri mattina presso la palestra dell’istituto geometra reggino “A. Righi” il primo torneo regionale giovanile di tennistavolo, organizzato da due società sportive reggine, l’Associazione Sportiva dilettantistica tennistavolo Galaxy con a capo il Dott. Massimo Mittiga e l’Associazione Sportiva dilettantistica TT Casper presieduta dal Dott. Giuseppe Romeo.

Il torneo, durato all’incirca 4 ore, ha visto sfidarsi molti promettenti giocatori e giocatrici calabresi, che a suon di punto hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente in sala per assistere agli incontri. Il singolo maschile giovanissimi è stato vinto da Vincenzo Petralia della Galaxy RC, il singolo femminile giovanissimi ha visto posizionarsi al primo posto Miriam Benedetta Carnovale tesserata Piscopio (VV). Tra i ragazzi, nel singolo, il primo posto lo ha conquistato Giuseppe Longo della tennistavolo Polistena (RC), invece tra le ragazze ha primeggiato sempre Miriam Benedetta Carnovale (VV). Successivamente si sono sfidati gli allievi, dove il vincitore è stato Luca Lombardi, giocatore del tennistavolo Castrovillari (CS). Poi è stata la volta degli Juniores, con Rosario De Marco, tennistavolo Bagnara (RC), al primo posto fra i maschi, e Lara Sceni della tennistavolo Polistena (RC) fra le ragazze.

Infine sono stati premiati i ragazzi che hanno totalizzato più punti in generale e fra tutte le fasce. Nelle prime 5 posizioni di questa classifica troviamo tre ragazze e due ragazzi. Primo posto per Miriam Benedetta Carnovale con 48 punti in assoluto, al secondo posto Giuseppe Longo con 40 pti, segue Antonietta Conidi con 26, quarto e quinto posto a pari punti (24) per Lara Sceni e Vincenzo Petralia.

La società sportiva più vincente è stata l’ ASD Tennistavolo Piscopio con 132 punti totali, seguita dall’ ASD Tennistavolo Polistena (110 pti) ed in terza posizione l’ASD Conflenti (42 pti).

Notevole soddisfazione per le due società che hanno organizzato l’evento, felici di avere coinvolto in questo sport sempre più in crescita numerosi giovani che quotidianamente si allenano con impegno e sacrificio.

A premiare i vincitori è stato il Vice presidente di minoranza del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Giuseppe D’Ascoli, anche lui appassionato ed attivo in questo sport che non sempre richiama la giusta attenzione.