Grande partecipazione per l’evento “Bentornato Carnevale” di Pellaro – FOTO

La Pro Loco Reggio Sud comunica che anche per quest’anno, la tanto attesa festa per bambini è andata bene.

Il tempo è stato clemente ed il divertimento non è mancato. Lungo tutto il tragitto della sfilata sulla Via principale di Pellaro, le scuole di danza che ogni anno ci lasciano incantati con le spettacolari esibizioni degli allievi, anche piccolissimi, che nonostante il freddo e la fatica giungono fino alla fine con il sorriso, regalando a tutti gli spettatori tanta allegria.

Ogni anno i maestri propongono temi sempre diversi che riempiono di colore la sfilata. Quest’anno dal rosa e bianco delle Barbie girl della Saranno Famosi Danza diretta da Marco Quattro, al rosso e bianco delle diavolette della Salsabor diretta da Tina Cara, al blu e bianco dei Marinaretti della Danzante diretta da Silvia Ferro, al giallo dei pulcini, bianco dei coniglietti e bianco e nero delle mucche della vecchia fattoria della Jazz Ballet School diretta dal maestro Filippo De Salvo.

Un ennesimo ringraziamento va a tutti questi maestri che con passione, impegno e disponibilità ogni anno partecipano al nostro invito della manifestazione carnevalesca per creare il clima di festa.

Quest’anno oltre alle scuole di danza, hanno aperto la sfilata gli artisti di strada con la splendida farfalla che dall’alto dei suoi trampoli sbatteva le sue luminose ali, il mangiafuoco con i suoi spettacoli di fuoco incantava i tanti bambini ed giocoliere dell’associazione Don Cosciotti senza Mancia assieme alle ragazze dell’animazione dell’associazione Space Party che con le simpaticissime Mascotte dei Pjamask, topolino e pagliacci hanno fatto divertire con giochi e balli i tanti bambini intervenuti alla festa in piazza Stazione FS e durante il corteo della sfilata con le foto tanto richieste.

Si ringraziano tutti i commercianti di Pellaro che come ogni anno, hanno contribuito economicamente alla realizzazione dell’evento.

Si ringraziano inoltre i ragazzi del Gruppo Scout Pellaro 1 ed i ragazzi dell’associazione Amiciziamemoria per il supporto logistico e per aver realizzato il punto ristoro in piazza.

Il nostro augurio è sempre quello che negli anni a venire riusciremo a far rinascere i carri allegorici e…fiduciosi….piano piano ce la faremo!

Fonte: Concetta Romeo – Presidente Pro Loco Reggio Sud