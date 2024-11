Grande successo a Rosarno per “Città del Codex”

È stato un successo straordinario di presenze, con turisti da ogni parte del territorio e della regione, quello che è stato registrato, nelle piazze più importanti del centro storico, nelle serate dello scorso sabato 13, di domenica 14 e di lunedì 15 agosto. Un risultato non scontato e di notevole importanza, riconosciuto in modo unanime; sia in termini quantitativi che per la diffusa fruizione del patrimonio identitario della Città d’Arte. Un traguardo che è stato sintesi e frutto di gioco di squadra tra assessorati e uffici comunali ed al quale, sulla base di indicatori e parametri oggettivi, non si assisteva ormai da tempo. Un primo ritorno positivo nell’attività di rilancio dell’immagine complessiva della Città che corrisponde allo sforzo considerevole messo in campo dall’Amministrazione Comunale per costruire in pochissimo tempo e senza risorse adeguate una proposta estiva socio-culturale di elevata qualità, coerente con le potenzialità che Rossano ha e che deve esprimere ancora di più e meglio.

È quanto dichiara il vicesindaco ed assessore al turismo Aldo Zagarese esprimendo la soddisfazione sua personale e dell’Esecutivo Mascaro, nell’ambito del generale apprezzamento per la riuscita ed il gradimento di tutti gli appuntamenti del cartellone estivo, in particolare per una tre giorni nella quale la Città del Codex, attraverso e nello scenario distintivo e prestigioso del suo centro storico, si è dimostrata ancora una volta capace di attrarre, accogliere, divertire ed emozionare migliaia e migliaia di visitatori. Dalle Piazze della musica con l’esibizione dei CENTONOVE BAND con Antonio Bevacqua& Friends in Piazza SS Anargiri,gli ETNIKANTARO in piazzetta DE ROSISed il concerto di Peppe Voltarelli all’ombra della Torre dell’Orologio, SABATO 13; all’esilarante spettacolo comico in vernacolo rossanese RIUNION E GURPE E MORT E GADDINE della compagnia teatrale 8e9 CODEX, domenica 14, fino al concerto di RAF che per quasi due ore, nella serata di ieri (lunedì 15) ha fatto cantare, e a tratti scatenare, il pubblico di Piazza Steri sulle note romantiche di Stai con me, Sei la più bella del mondo, Ti pretendo, Due, Cosa resterà degli anni ’80, Self control e Infinito. Rossano città del codex d’estate, continua la programmazione socioculturale estiva. Domani, mercoledì 17 agosto, per la serata conclusiva di Fossa in festa, si esibirà Gigi Finizio, alle ORE 21 presso la Villa comunale. – Sempre domani si svolgerà, nel Chiostro di Palazzo San Bernardino alle 20, il convegno dal titolo “Alimentazione e salute” curato da Vincenzo Longo. Renzo Arbore e la sua Orchestra Italiana si esibiranno giovedì 18 agosto alle 21.30. venerdì 19 agosto sarà il momento di Andrea Agresti, comico de Le Iene, con suo live show di musica e cabaret. L’appuntamento è dalle 21 all’anfiteatro di Viale Mediterraneo, sul Lungomare. – La stessa location ospiterà, sabato 20 agosto alle 21.30, la 3ª edizione di Jonico Rock, il festival dedicato alle band emergenti. Eventi rinviati per il maltempo. Il 19 Agosto alle ore 21 nel Chiostro di Palazzo San Bernardino l’associazione Carpe Diem Scuola di Teatro I Tintini presentano sulle Ali della Libertà Rivisitazione della commedia Gli Uccelli di Aristofane. – Il 21 agosto alle ore 21,30 nel Chiostro di San Bernardino l’associazione teatrale Lupus in fabula presenta la commedia La Fortuna con la effe maiuscola. Il 24 agosto alle 21,30 nel Chiostro andrà in scena Romeo e Giulietta della Scuola di Teatro Accademia 8 e 9 di Giampiero Garofalo.