Grande successo di pubblico per il concerto “Armonie Natalizie” a Cataforio

Nella serata del 30 dicembre scorso, l’antico borgo di Cataforio si è trasformato in un luogo di festa e di gioia, grazie al sontuoso concerto “Armonie Natalizie” che ha attirato una folla entusiasta.

L’evento, organizzato dal Circolo Oratorio Sant’Agata, in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe- SS Salvatore e del Chorus Christi, con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, di Federcori e Chorus Inside Sicilia, ha rappresentato un vero trionfo di melodie armoniose che hanno reso l’evento unico nel suo genere.

Cori partecipanti all’evento

● Coro Polifonico “Chorus Christi” (Reggio Calabria), diretto dal M° Antonino Ripepi

● Coro “Laudate Dominum di Salvatore Di Blasi” (Ass. Coro Lirico Siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto – (Me), diretto dal M° Salvatore Di Blasi

● Coro Polifonico San Pietro e Paolo (Cardeto), diretto dal M° Tina Crea

accompagnati in maniera impeccabile dall’orchestra assemblata per l’occasione composta da:

● Primo Violino: M° Grazia Barillà

● Secondo Violino: M° Luca Calabrese

● Viola: M° Davide Schirripa

● Violoncello: M° Eletta Franco

● Flauto traverso: M° Sharon Crucitti

● Sassofono: M° Angelo Papazzo

● Organista: M° Prof. Andrea F. Calabrese

Hanno interpretato magistralmente brani appartenenti alla tradizione popolare natalizia calabrese e siciliana.

Don Saverio Caccamo, Parroco della Parrocchia San Giuseppe- SS Salvatore dichiara che: Il concerto è stata un’esperienza straordinaria che ha toccato il cuore di tutti presenti. Le voci armoniose e il repertorio ben curato da parte di tutti e tre i cori hanno creato un’atmosfera unica, trasmettendo un senso di comunità e spiritualità. Un evento indimenticabile che ha unito le anime attraverso la bellezza della musica sacra.

Don Giovanni Gattuso Afferma che “Questi concerti non trasmettono solo gioia ed allegria ai nostri cuori, ci aiutano a riflettere sul vero senso del Natale. È Natale, di fronte a Dio che si fa bambino per salvare ogni uomo, per prendere su di sé tutte le colpe dell’umanità, non resta che la meraviglia e la preghiera, che tante volte diventa anche canto. La musica ci aiuta a non cedere alla malinconia ed a spalancare le porte del cuore per accogliere Gesù Bambino anche in questi momenti difficili”.

“Il concerto non è stato un semplice spettacolo musicale – afferma il Maestro Ripepi – ma ha rappresentato anche una importante occasione di condivisione di momenti di gioia, entusiasmo e anche di solidarietà. Siamo felici che la raccolta fondi, istituita appositamente in favore della FONDAZIONE CHOPS ETS MALATTIE RARE, abbia scatenato la generosità dei numerosissimi spettatori presenti”