Grande successo del Bergamotto di Reggio Calabria al Marc

“Un viaggio tra mitologia e storia in uno dei luoghi più magici e affascinanti del pianeta Terra”.

Queste le parole del Prof. Pasquale Amato durante Il mito dei miti: Scilla e Cariddi, conferenza svoltasi ieri sera al Museo Archeologico di Reggio Calabria in collaborazione von il CIS Calabria ,che sottolinea la volontà di una buona parte dei reggini, di voler ribadire e riappropriarsi delle proprie identità. Lo storico professore con una grande semplicità ha coinvolto e trasportato i numerosissimi presenti in un mondo magico di , leggende e mostri mitologici a voler onorare quello che a suo avviso deve tornare ad essere chiamato stretto di Scilla e Cariddi .

Emerge dalle sue parole l’amore per la sua Reggio e l’orgoglio di essere reggino, non mancano come al solito i riferimenti al suo primo amore il bergamotto di Reggio Calabria . Il principe mondiale degli agrumi ė stato poi promosso ,ancora una volta ,dalla gelateria Cesare pastry che ha presentato dandolo in degustazione SOLE DELLO STRETTO ,un dolce ispirato allo Stretto di Scilla e Cariddi, che ha tra i suoi ingredienti principali il Bergamotto di ReggioCalabria, le Mandorle di Avola e il Pistacchio di Bronte.

Un equilibrio d’ingredienti che uniscono idealmente le due sponde desideroso di voler rappresentare il nostro territorio, perchė al MArc il sapere ha anche sapore.