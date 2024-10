Grande successo per le giornate ecologiche della comunità di Archi – FOTO

Elogi e complimenti non bastano più per ciò che l’instancabile ed entusiasta p. Aldo e la Comunità di Archi stanno compiendo con serietà e grande senso civico, rispettando la promessa di generare non più un episodio sporadico ma un appuntamento bello, semplice e coinvolgente periodico, direi quasi mensile, dove vengono organizzate giornate ecologiche con i cittadini, dai più piccoli ai più grandi impegnati a pulire e togliere quello sporco che risiede nel quartiere e a cui appartiene sicuramente anche l’inciviltà e l’indifferenza.

Questo impegno si è manifestato anche nelle due ultime giornate di venerdì 3 e sabato 4 maggio, dove i bambini della comunità, attraverso attività ludico-ricreative, si sono messi in gioco, intraprendendo vere e proprie attività di manutenzione e pulizia coadiuvati dal parroco, i genitori, gli adulti della comunità e della parrocchia e dagli operatori AVR, i quali hanno lodato a più riprese l’operato parrocchiale e l’esito delle iniziative.

L’esito materiale si può quindi oggi tastare e percepire a pelle, ovvero tramite le loro stesse mani i concittadini hanno reso più bello e pulito il loro quartiere di Archi, ma il risultato più importante è stato che la molla lanciata da P.Aldo è stata accolta dalla comunità e ha suscitato in sé un moto di orgoglio e di senso civico, che ha permesso non solo la realizzazione di questi eventi ma anche di poter osservare una notevole riduzione di siti lasciati al degrado più totale nel quartiere, generando perciò quasi un effetto domino in positivo in tutta Archi. Il parroco, soddisfatto, spinge però ancora a dare e fare di più, perché è necessario per una ripresa sociale e morale anche della stessa cittadinanza e invita ancora a proseguire sulla strada intrapresa, che sicuramente continuerà a portare semi di speranza e frutti di solidarietà.

Le giornate descritte hanno visto un cambio di scenario, infatti dalla manutenzione e ripresa precedente dei parchi giochi in disuso si è passati “ad una conquista della strada”, riqualificando tutta la via malavenda e dintorni, sempre con lo stesso stile basato su impegno, giochi e sorrisi.

Il percorso di impegno verso il bene comune e di lotta all’inciviltà intrapreso dalla comunità prosegue a vele spiegate e ci porta a riflettere sempre di più sull’importanza della tutela degli spazi comuni e del nostro ambiente. Unendomi, perciò, ai ringraziamenti dell’AVR, a cui la comunità ricambia a sua volta, ribadisco il mio GRAZIE A TUTTI, DAI BAMBINI AGLI ADULTI, che stanno rendendo possibile un qualcosa di straordinario che Padre Aldo definisce molte volte “normalità”, ma forse proprio nel suo essere “normale” risiede il suo essere speciale e unico, da faro conduttore e guida per tutta la comunità di archi e di Reggio.

Fonte: Bruno Monorchio