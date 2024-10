Archi, giornate ecologiche per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente – FOTO

“Signore risana la nostra vita affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, e seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione”.

È così che Papa Francesco, nella giornata della Terra, ha invitato tutti a seminare bellezza rispettando l’ambiente e ridando vita alla natura troppo spesso calpestata e distrutta. Riflettendo sulle parole di Papa Francesco possiamo affermare con il cuore pieno di gioia che i modi per seminare bellezza sono tanti ed uno di questi è senza dubbio l’instancabile ed entusiasta operato di p. Aldo, che quotidianamente diffonde gioia, prendendosi cura della Comunità di Archi e sensibilizzando il prossimo al rispetto verso l’ambiente, un bene di tutti.

Si impegna in percorsi di giornate ecologiche durante le quali, con l’aiuto di grandi e piccini, cerca di rendere fruibili, belli e vivibili gli spazi comuni.

Questo suo impegno si è manifestato anche nelle due ultime giornate di venerdì 22 e sabato 23 marzo, dove è andata in scena l’ormai consueto mensile delle giornate ecologiche, dove i bambini della comunità, attraverso giochi e attività ludico-ricreative si sono messi in gioco intraprendendo vere e proprie attività di manutenzione e pulizia, che però sono state vissute con sorrisi e tanto impegno e sudore.

Non solite sono queste iniziative, si diceva precedentemente, da parte della Parrocchia che vuole e sta intraprendendo un percorso di impegno verso il bene comune e di lotta all’inciviltà. La comunità tutta ha accolto con fervore l’impegno del parroco, aiutando con piccoli gesti e supportando l’operato, felici soprattutto di vedere i bambini all’opera.

In particolare, P. Aldo con i bambini sta compiendo una vera e propria opera di manutenzione anche dei parchi-gioco abbandonati del quartiere, dove animati di buona volontà e strumenti da lavoro sono state già montate, cambiate, riqualificate e pitturate molte giostrine, tra cui spicca un dondolo.

Da segnalare e ricordare inoltre su questa scia l’iniziativa organizzata dalla stessa comunità durante il Carnevale, dove si è tenuta un’originale e innovativa sfilata col titolo di “Ecologia in Maschera”, che ha combinato abilmente la festa più amata dai bambini e l’ecologia, coinvolgendo non solo la Comunità di Archi ma anche Associazioni, professionisti, Aziende e Istituzioni. Insomma, un gran lavoro di pazienza, determinazione e amore!

Per quasi un mese giovani e meno giovani hanno collaborato con dedizione e passione a questo progetto, accomunati da una gran voglia di realizzare qualcosa di bello che, allo stesso tempo, lanciasse un messaggio ben preciso in fatto di ambiente.

Carri volti a rappresentare la salvaguardia dell’ambiente: in testa alla sfilata, sua altezza albero circondato da un prato pieno di farfalle, fiori e funghi; dietro, a poca distanza, un gigantesco mastello a rappresentare la raccolta differenziata con attorno altri cinque mastelli colorati da cui hanno fatto capolino pirati, supereroi, principesse, clown e maghi e come per incanto i rifiuti si trasformano in risorsa…il messaggio è arrivato!

Segue un enorme imbuto in cui i rifiuti entrano in un vortice con su scritto “riciclare è una magia” e si trasformano in un bellissimo arcobaleno. Tutto sotto l’attento sguardo dei Barbapapà, idoli dei più piccoli, mentre a suon di musica si fa avanti “questo pazzo pazzo meteo”: il vento che sbuffa, il sole che splende e sopra le nuvole degli angeli che scandiscono il ritmo ai numerosissimi partecipanti del corteo che, ballando e divertendosi in aria di festa, seguono con allegria la parata.

Rimarrà nel cuore questa fantastica giornata di felicità e divertimento a cui guardiamo con gli occhi colmi di gioia e speranza e che ci ha svelato che, con la regia di un validissimo “seminatore di bellezza”, il nostro p. Aldo, una Comunità collabora e si aiuta, si prende cura del proprio ambiente e diventa moltiplicatore di grazia. Che dire di più? Semplicemente bello, semplicemente grazie… attendendo le prossime iniziative e giornate ecologiche che conoscendo i nostri protagonisti non esiteranno a presentarsi nuovamente.

