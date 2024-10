Grande successo per la serata di beneficenza Biesse

Straordinaria partecipazione alla serata di beneficenza organizzata da Biesse Associazione Culturale Bene Sociale a sostegno della Fondazione Benedetta è la Vita.

Il ricavato di 1.500 euro è stato donato da Biesse alla” Fondazione Benedetta è la Vita” per l’acquisto di arredi destinati alla Casa di Benedetta Struttura che accoglierà i minori non accompagnati.

Grazie di cuore al Gruppo M&M Medici e musicisti con la Dott ssa Pinella Casciola professionista e donna straordinaria , il gruppo Si è esibito gratuitamente per questo importante momento di solidarietà coinvolgendo con grande entusiasmo il pubblico presente.

Tantissimi i partecipanti all’evento afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia ,molti non hanno potuto presenziare per questioni logistiche ,la serata si è svolta presso lo presso lo Sport Village Catona Un ringraziamento speciale al Presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana che ha offerto i vini di sua produzione.Non stanchiamoci mai di fare del bene del resto non c’è cosa più bella di un dono.