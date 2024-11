Grande successo per il primo Instawalk di IgersReggioCalabria!

Oltre 330 foto dedicate alla città di Reggio Calabria decretano il grandissimo successo del primo Instawalk organizzato da Instagramers Reggio Calabria. L’hashtag #ReggioAPasseggio è stato sin da subito adottato e le foto con questo tag continuano ad aumentare.

Al primo Instawalk a Reggio Calabria, gradita sorpresa è stata la presenza del Regional Manager di @igerscalabria Pasquale Emanuele Cerra @lametino86 oltre ad un nutrito gruppo di Instagramers da Lamezia Terme, in ultimo anche il Local Manager di @Iger_laquila Alessio Cifani @ilcif. iPhone alla mano si sono gettati nella mischia ed hanno attraversato anche loro le vie della città cogliendone alcune delle sue bellezze.

330 foto scattate e molte altre che saranno pubblicate nei prossimi giorni. Questo il bilancio numerico di ‘Instawalk’. Una passeggiata fotografica 2.0 organizzata dal gruppo @Igers.ReggioCalabria (la community Reggina degli appassionati di fotografie e di Instagram).

L’iniziativa, si è svolta martedì pomeriggio nel centro storico di Reggio Calabria. Un percorso iniziato alle 18:00 da Piazza Italia e che ha fatto tappa presso il Castello Aragonese, la Chiesa degli Ottimati, il Duomo, per poi godere dei meravigliosi giochi di luce che si possono gustare dal Lungomare di Reggio Calabria, attraverso le Mura Greche, gli immensi alberi e le palme. Alla fine del percorso, come consuetudine in questo genere di incontri, ci si è dedicati alla bisboccia presso l’Hamburgeria.

Ken Curatola @iKenny Co-Founder della community ha commentato così: “Raccontare Reggio Calabria, valorizzare il centro storico e dare spazio alla propria creatività. Il tutto con un click e un cellulare. Questo il senso di ‘Instawalk’. Tutte le foto sono state caricate attraverso l’app Instagram con l’hashtag #reggioapasseggio. Insomma, Reggio Calabria come non l’avete mai vista, la città dello Stretto da valorizzare, promuovere e far conoscere a tutti. Anche questo è la Community di @igers.reggiocalabria nata da meno di un mese ma già, anche grazie a questo instawalk, cresciuta parecchio.”

“Questo instawalk è stato un modo diverso per scoprire la città di Reggio Calabria concentrandosi da un punto di vista particolare che non è solo lo schermo del proprio iPhone. Mentre venivano attraversate le strade del centro, si era tutti attenti ai minimi particolari per catturare quello giusto in uno scatto da instagrammare. – Ha così riassunto l’evento Salvatore Borzacchiello @Borzac Co-Founder di Instagram Reggio Calabria, che continua – Il connubio tra online e offline è stato un successo, in un colpo solo si sono messi in contatto nuovi Instagramers, toccato con mano alcuni che prima erano dei semplici avatar sull’iPhone”.

“Ottima l’organizzazione di @Igers.ReggioCalabria, un modello da replicare in altri Instawalk in giro per la Calabria.

In un gruppo eterogeneo come quello in cui ci siamo ritrovati – c’era chi, più esperto, s’era portato il kit con fish-eye e zoom e chi s’era installato Instagram da soli pochi giorni ha reso l’instawalk veramente piacevole ed interessante. E inoltre anche gli hamburger erano ottimi. Sicuramente un ottimo debutto per gli instagramers Reggini”. ha dichiarato Pasquale Emanuele Cerra Instagrames Regional Manager.

Quest’evento non è che il primo di una lunga serie che coinvolgeranno la città di Reggio Calabria ed anche alcune località della provincia. Già nel mese di settembre si sta strutturando un altro instawalk in seno ad evento molto più grande, del quale a breve verranno comunicati i dettagli.