Nuovo grande traguardo per Citynow: 70mila fan! “Grazie a chi ama Reggio”

Era il 17 ottobre del 2016 quando un giocoso panda festeggiava il raggiungimento dei 50 mila fan sulla nostra pagina facebook. Oggi, a distanza di quasi 2 anni, CityNow torna a ringraziare i suoi lettori per l’attenzione sempre più crescente. Oggi le persone che ci seguono sono 20 mila in più!

Un traguardo, quello dei 70mila fan, che ci rende orgogliosi e fieri del lavoro che stiamo svolgendo e che ci fa intuire che stiamo andando nella giusta direzione. Nell’arco di questi due anni abbiamo cercato di offrirvi ogni giorno prodotti e servizi di qualità sempre maggiori, ci siamo impegnati a fornire un’informazione pulita, libera da stereotipi, influenzata solamente dalle emozioni dei nostri scrittori.

CityNow attraverso articoli, video e foto vuole mostrare ai giovani e meno giovani l’esistenza di una città “nascosta”, quella della brava gente, onesta, produttiva, creativa, che ha davvero tanto da dare agli altri e lo vuole fare proprio qui, nella nostra terra.

Non è cambiata invece l’inestinguibile voglia di combattere per la nostra città! Reggio merita che qualcuno creda ancora in lei e noi siamo, da sempre, i suoi primi sostenitori.

CityNow è un portale di divulgazione sociale, culturale e promozionale su tutto ciò che esiste e accade quotidianamente a Reggio Calabria e nella sua provincia. Allo scopo divulgativo si aggiunge però quella passione, che caratterizza ogni componente della famiglia, indispensabile per la nostra linea editoriale e per la nostra mission: far risplendere la nostra città e mostrarla al mondo per ciò che è realmente.

Un grazie di cuore va a chi ci apprezza e a chi ci sostiene, ogni giorno. A tutti quelli che credono fermamente in noi, abbiamo 70mila motivi per continuare ad entusiasmarci!

Grazie a chi ama Reggio, a chi si alza la mattina e si rimbocca le maniche. A chi scommette sulla propria terra. A chi non critica, a chi fa. A chi produce. A chi emoziona e a chi ama.’