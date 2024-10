“I grandi umoristi: Totò”, l’evento alla biblioteca di Reggio Calabria

Giovedì 6 aprile, a partire dalle 16,45, presso la villetta „De Nava” della biblioteca comunale di Reggio Calabria, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conferenza sul tema dell’umorismo dal titolo „Totò”, il famoso comico italiano,il principe della risata. Il tema della giornata fa parte della programmazione denominata “I grandi umoristi”.

In arco di tempo di mezzo secolo di carriera il grande comico fu protagonista in moltissimi film di successo e di riscontro da botteghino, teatro, diverse apparizioni televisive, musica. Ha lavorato con i più noti protagonisti dello spettacolo italiano, ottenuto record di incassi, per molto tempo ineguagliati sul grande schermo. Tra i suoi film più famosi impossibile non citare alcuni titoli: “Totò, Peppino e la malafemmina”, “Miseria e nobiltà”, “La banda degli onesti”, “Guardie e ladri”, “Totòtruffa”, “Totò a colori”, “Un turco napoletano”, “Signori si nasce”. Pezzi indimenticabili di storia del cinema italiano. Da queste premesse la conversazione a cura di Antonino Megali, socio del sodalizio culturale reggino.