Granello: Scopri la nuova collezione Primavera – Estate 2014

di Fabiana Tripodi – Oggi vi presentiamo la nuova collezione primavera-estate 2014 di Granello Moda Baby e Teenagers, sito sul Corso Garibaldi, a Reggio Calabria, che da sempre rappresenta il punto di riferimento per tutti quelli che amano vestire i propri figli con eleganza, qualità ma anche praticità.Ciò che colpisce a prima vista è la presenza di colori accesi: Miss Grant addirittura utilizza il fluo per abbigliamento elegante, sportivo e casual; i fiori sono il secondo elemento che salta all'occhio : gonne Monnalisa ne sono ricoperte, nei colori tenui del rosa e del bianco, che donano un'aria chic e d'altri tempi!Non mancano nemmeno le corone floreali, lanciate sulle passerelle in primis per gli adulti ma più adatte sicuramente ai bambini più piccoli; i pois, che ricoprono abitini classici in bianco e nero (Monnalisa), con dettagli e fiocchi in giallo, bianco, rosso e nero.La linea Jakioo ci propone simmetrie in bianco e nero e rose rosse; il camouflage e l'animalier sono due temi che si ritrovano ovunque in questa collezione ; per i più piccoli una tempesta di cuori rossi su sfondo bianco per le camicie, le gonne e i foulard.L'influenza della moda per i "grandi" si ritrova soprattutto nelle scarpe : stivaletti bassi in vari colori e decorati con borchie, ci danno l'impressione di vedere adulti in miniatura.Anche Versace riprende tutto lo stile inconfondibile e deciso delle linee da donna e da uomo del famosissimo brand italiano, e lo traduce in capi d'abbigliamento a portata di bambino, con un look tutto rock e stampe iconiche trendy e glamour. Ci riporta un pò nel mondo fatato, fanciullesco,proponendo in contemporanea ,sempre per la linea Young Versace , stampe giocose, cartoon, colori vibranti, gonne in tulle coloratissime e mix di fantasie.Twin-Set Kids propone, invece, per i più grandi (8-16 anni), colori più classici, scuri, nelle varie tonalità del blu, del jeans e del nero; non manca il pizzo su abitini in rosso o gli strass sui vestitini semplici o con gonne in tulle, che donano un'aria principesca.Outfit impeccabili per il Gufo, in un inimitabile connubio tra modernità ed eleganza che da sempre caratterizza il brand.Le pennellate di colore regalano effetti acquerello ai morbidi tessuti, con tonalità profonde e marine del blu, con grandi cerchi colorati e quadri, righe e fiori in rilievo. Nei capi da bambino troviamo pull di cotone, t-shirt con temi musicali ,camicie in lino e pantaloni in denim; per la bambina abiti arancio, camicie in voile e gonnelline di tulle.Particolare è la collezione Stone Island Junior, che con i colori del Brasile, giallo, arancio e verde, ci contagia con la passione che caratterizza la terra in cui si svolgeranno i Mondiali; ma non mancano le attualissime t-shirt che si ispirano al mondo del basket!Indubbiamente il brand per eccellenza casual-chic, sicuramente luxury di quest'anno è Dondup. Il nome della collezione parla chiaro! DKing per i maschietti, presenta il denim con dettagli curatissimi, camicie con fantasie a fiori e pois; completi con giacca e pantalone a sigaretta e pantaloni camouflage. Per le principessine il nome è DQueen, che rappresenta a perfezione il connubio di preziose influenze vintage-rock e capi moderni in stile gipsy con nuance brillanti, abiti lunghi e caftani.Il denim è valorizzato con ricami dorati; gli shorts sono decorati con macro-cristalli scintillanti. Insomma nulla è lasciato al caso!