Granillo. è tornata la Curva Sud: lo striscione degli ultras – FOTO

La Curva Sud è tornata e gli ultras presenti non hanno fatto mancare il proprio sostegno, incessante per tutto il corso della partita. I tifosi hanno incitato la squadra fino all’ultimo istante nonostante il risultato in campo non premiasse la squadra di Pergolizzi e durante il corso del match hanno esposto uno striscione abbastanza significativo: “Mi sono innamorato quando ero bambino e ti ho giurato sempre di starti vicino“. Anche al termine dell’incontro, con la Reggina sconfitta in casa in quello che è stato ritenuto già uno scontro diretto, la curva ha accolto i giocatori al di sotto del proprio settore e dopo qualche applauso anche il coro: “Pretendiamo di più”… giustamente.