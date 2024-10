Granillo, Latella: ‘Faremo di tutto per arrivare pronti all’esordio casalingo’

Si è finalmente sbloccata la situazione riguardante il riposizionamento dei seggiolini nel settore di tribuna Est con l’assegnazione alla ditta che a breve darà il via all’inizio dei lavori. City Now Sport ha interpellato il delegato allo sport Giovanni Latella per capire meglio i tempi della posa in opera e quelli di consegna:

“E’ di oggi la notizia riguardo l’aggiudicazione dei lavori, questo ci consente di poter essere puntuali per la prima di campionato in casa, almeno faremo di tutto per esserlo. C’è stato qualche piccolo ritardo ma ci saremo, perchè da domani (oggi) ci attiviamo affinchè la ditta inizi entro i cinque giorni definiti. Quindici, venti giorni lavorativi tra smontaggio e montaggio, faremo il possibile ed anche l’impossibile per chiudere i lavori per tempo e da subito mi sento di ringraziare dirigenti e colleghi per quanto fatto fino al momento.

Chiaro che non si possono prendere scorciatoie, ma rispettare i tempi burocratici e quindi di realizzazione. E’ il nostro desiderio quello di far assistere ai tifosi da subito al primo match casalingo. I seggiolini saranno amaranto, vedremo se si riuscirà a ricavarne anche una scritta. Il terreno di gioco è curato direttamente dalla Reggina, per la Coppa Italia sarà in perfette condizioni.

La società ci ha chiesto di mettere a norma anche la Curva Nord per ospitare le scuole e ci impegneremo per ottenere l’agibilità.

Per quello che riguarda la squadra, ritengo che si stia costruendo un ottimo gruppo per lottare insieme alle altre per il vertice, nonostante la presenza di grandi squadroni. Lo spero per la città, per i tifosi, per il presidente Gallo che sta investendo tanto a Reggio Calabria e poi nutro grande stima nei confronti di quello che ritengo un grande tecnico. Tutti vogliamo tornare al più presto in serie B.