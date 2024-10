Reggina, lavori al Granillo: il comunicato dell’amministrazione

Aggiudicata la gara d'appalto per la sostituzione dei seggiolini della Tribuna Est dello Stadio Oreste Granillo



E’ stata aggiudicata la gara d’appalto per la sostituzione dei seggiolini della Tribuna Est dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.

Dopo la delibera di Giunta che due settimane fa ha approvato la rimodulazione delle somme, immediatamente disponibili, per l’intervento di sostituzione dei seggiolini, necessario all’utilizzo dell’impianto sportivo per le gare casalinghe della Reggina, questa mattina l’appalto per l’intervento è stato aggiudicato alla ditta Omsi Srl.

Dopo la consegna dei lavori la società opererà in queste settimane estive per consentire alla struttura di essere pienamente operativa per l’avvio del campionato.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dall’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca e dal Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella che hanno ringraziato gli uffici per la celerità nella gestione dell’iter burocratico, che consentirà all’impianto di essere pronto per la nuova stagione sportiva.