Stadio Oreste Granillo: al via i lavori straordinari per la messa a norma

“Come preannunciato dall’Amministrazione Comunale sono iniziati i i lavori straordinari per la messa a norma dello Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria”.

A darne notizia è l’Assessore ai Lavori pubblici del Comune Giovanni Muraca che ha affermato: ” Lunedì 13 gennaio 2020 è iniziata la cantierizzazione relativa ai lavori di tesatura dei cavi della copertura riguardante la Tribuna coperta dello Stadio reggino.

Desidero ringraziare l’Ufficio dei Lavori Pubblici, la Responsabile del Procedimento il Geometra Eleonora Megale per il consueto impegno e l’efficace intervento risolutivo.

I lavori avranno una tempistica celere per proseguire, successivamente, con il raggiungimento degli obiettivi successivi di intervento dello Stadio, iniziati, nel mese di Settembre 2019 con il restyling generale del settore Gradinata grazie all’innesto dei nuovi seggiolini che hanno dato un nuovo ed identificativo look alla casa del calcio amaranto.

C’è grande attenzione da parte dell’Amministrazione Falcomatà per lo Stadio “Oreste Granillo” per garantire alla Reggina di poter disputare al meglio il proprio cammino sportivo.

Si continua a grandi passi per rendere fruibile e sicuro lo stadio della nostra città – ha concluso l’Assessore Muraca.

La certificazione della tesatura dei cavi della Tribuna Ovest rappresenta un ulteriore passo in avanti, aspettando novità importanti per il proseguo dei lavori di restyling generale che garantiranno maggior sicurezza per tutti gli sportivi che settimanalmente, in numero sempre maggiore e sorprendente, frequentano l’impianto per le gare interne della squadra della nostra città”.