Granillo: la novità delle linee laterali sui lavori di riqualificazione

Un intervento che non era stato preso in considerazione

Da giorni hanno preso il via i lavori di riqualificazione dello stadio Oreste Granillo. Come più volte sottolineato, insieme al riposizionamento dei seggiolini nelle curve Nord e Sud, bisognerà intervenire sui sanitari, la sostituzione dei vetri antisfondamento rotti, l’impianto idrico e l’allargamento delle panchine.

Dopo il sopralluogo della Commissione Impianti Sportivi della FIGC capeggiata dall’ex arbitro Carlo Longhi e del responsabile dei diritti audio visivi della serie B Vincenzo Flores, è venuta fuori una nuova problematica riguardante la linea laterale dalla parte della Tribuna Ovest. Infatti posizionando le telecamere, la linea non risulta visibile, per farlo bisognerebbe apportare una riduzione della copertura delle due panchine o un loro abbassamento.

Un problema che non era stato preso in considerazione e che in qualche modo dovrà essere risolto.