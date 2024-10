Granillo: tribuna Est, si vuole completare per l’esordio contro la Cavese (Foto)

La ditta lavora per arrivare alla gara interna contro la Cavese con la Tribuna Est completata. Sarà una corsa contro il tempo, ma comunque il settore verrà aperto al pubblico e la sistemazione dei tifosi potrà avvenire sui seggiolini già posizionati. Il colpo d’occhio è veramente gradevole per una gradinata che sapeva francamente di vecchio e che ora ha recuperato colore e brillantezza. In questa foto è evidente il percorso che si stia seguendo per l’installazione, pronta la scritta Reggio.

Leggi anche

Leggi anche