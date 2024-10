Grassani: ‘Bari candidato alla quarta promozione a tavolino’. E spiega perchè

La serie C si avvia verso lo stop definitivo della stagione. Il 7 l’Assemblea di Lega Pro deciderà sulla proposta da formulare al Consiglio Federale. Nel frattempo uno dei maggiori esperti di diritto sportivo e legale del Bari Mattia Grassani, ha rilasciato una intervista alle pagine pugliesi del Corriere dello Sport, ripresa da tuttocalciopuglia.com: “È ovvio che se la ripartenza non fosse possibile, anche ricorrendo a strumenti eccezionali e derogatori come una poule scudetto concentrata in un unico campo tra le quattro migliori pretendenti alla Serie B dopo le prime classificate in ciascun girone, sicuramente il Bari è una piazza che per vari profili, e anche scovando altri criteri, qualunque essi fossero, sarebbe seriamente candidata alla promozione a tavolino decretata da criteri alternativi.

Leggi anche

In tal caso mettendo insieme storia, impiantistica, la classifica attuale e i risultati in un certo numero di anni, il Bari sarebbe seriamente candidato a ricoprire la quarta piazza.

L’Assemblea del 7 maggio? “Per me non verrà fuori niente di definitivo perché è ancora troppo presto per issare bandiera bianca”